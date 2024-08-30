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Звезда "Отчаянных домохозяек" родила первенца

30 августа 2024 19:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Актриса Мэй Витман впервые стала мамой
Американская актриса Мэй Витман. Фото: instagram.com/mistergarf/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Американская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мэй Витман поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда впервые стала мамой.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Актриса поделилась трогательной фотографией, на которой видна маленькая ножка новорожденного, которая держится за палец молодой мамочки. Новоиспеченные родители назвали малыша Майлз.

"Не хочу быть похожей на Бибера, но я тоже только что родила нашего сына Майлза. С того момента, как мы услышали первый звук из его крошечного ротика, мы были в восторге. Он самый добрый, нежный, самый умный, самый смешной и наш лучший друг", — трогательно подписала фото из роддома звезда.

Мэй Витман – популярная голливудская актриса. Она снималась в популярных сериалах "Замедленное развитие", "Хорошие девушки", "CSI: Место преступления", "Отчаянные домохозяйки" и других.

Напомним, Тейлор Свифт прокомментировала слухи о беременности Леди Гаги. Также блоггер Верба рассказала, как пережила токсикоз во время беременности.

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