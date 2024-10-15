Чи по-справжньому актори оголились в серіалі "Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів" — відео

Серіал "Чудовиська". Фото: скриншот

Після прем'єри серіали "Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів" минув вже місяць, втім фанатів найбільше цікавило — чи справді один з акторів повністю оголився у сцені в душі. Відео з цим епізодом завірусилось у мережі.

Про це пише Page Six.

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Прихильники серіалу "Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів" від Netflix зробили епізод в душі надзвичайно популярним. Його активно поширювали у соціальних мережах з реакцією. Глядачі шоковані і вражені. Також їх зацікавило, чи справді актори оголювались.

"Мій не був протезом", — заявив актор Купер Кох, який зіграв Еріка Менендеса, і голосно розсміявся. Він та його напарник Ніколас Александр Чавес, який зіграв брата Лайла, робила все можливе, щоб вжитись у роль. Усі інтимні сцени були справжніми.

Зазначимо, що для Коха роздягатися — вже звична справа. Він також відмовився від одягу в інді-фільмі жахів Swallowed 2022 року.

Що відомо про "Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів"?

Режисер Раян Мерфі у серіалі розповідає про братів Еріка та Лайла, які вбили своїх батьків Хосе і Кітті кількома пострілами з близької відстані в їхньому особняку в Беверлі-Гіллз (Каліфорнія, США).

Коли поліція прийшла до них додому, вони заявили, що вже знайшли батьків мертвими. Обох засудили до довічного ув'язнення в 1996 році. На свій захист брати заявили, що вчинили вбивства зі страху за своє життя після того, як все життя зазнавали жорстокого поводження та насильства з боку батька.

Нове засідання по цій справі призначено на 29 листопада. Окружний прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон повідомив про виявлення нових доказів того, що брати нібито зазнавали розбещення з боку свого батька.

Нагадаємо, вихід серіалу змусив світ та суд переглянути ставлення до вчинку братів Менендесів. Також матір дружини Каньє Веста відповіла на закиди про її інтимні стосунки з зятем.