Или по-настоящему актеры обнажились в сериале "Чудесица: история Лайла и Эрика Менендесов" — видео

Звезда шоу о братьях-убийцах Менендесов признался, действительно ли обнажился в сериале
После премьеры сериалы "Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов" прошел уже месяц, впрочем фанатов больше всего интересовало — действительно ли один из актеров полностью обнажился в сцене в душе. Видео с этим эпизодом завирусилось в сети.
Об этом пишет Page Six.
Актеры в сериале "Чудовища" полностью обнажились
Поклонники сериала "Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов" от Netflix сделали эпизод в душе чрезвычайно популярным. Его активно распространяли в социальных сетях с реакцией. Зрители в шоке и поражении. Также их заинтересовало, действительно ли актеры обнажались.
@lighvsp
The showe scene 🛐🛐 (editing actor). #monstersnetflix #erikmenendez #lylemenendez #vsp #vspedit♬ son original - IRIS
"Мой не был протезом", — заявил актер Купер Кох, сыгравший Эрика Менендеса, и громко рассмеялся. Он и его напарник Николас Александр Чавес, сыгравший брата Лайла, делали все возможное, чтобы вжиться в роль. Все интимные сцены были подлинными.
Отметим, что для Коха раздеваться — уже привычное дело. Он также отказался от одежды в инди-фильме ужасов Swallowed 2022 года.
@leanne_tky
И WASN'T READY #monsters #menendezbrotherscase #nicholasalexanderchavez #lyleanderikmenendez #erikmenendez #lylemenendez #ryanmurphy #frp #viraltiktok♬ unfazed by jankai - Леана
Что известно о "Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов"?
Режиссер Райан Мерфи в сериале рассказывает о братьях Эрика и Лайла, убивших своих родителей Хосе и Китти несколькими выстрелами с близкого расстояния в их особняке в Беверли-Хиллз (Калифорния, США).
Когда полиция пришла к ним домой, они заявили, что уже нашли родителей мертвыми. Оба были приговорены к пожизненному заключению в 1996 году. В свою защиту братья заявили, что совершили убийства из страха за свою жизнь после того, как всю жизнь подвергались жестокому обращению и насилию со стороны отца.
Новое заседание по этому делу назначено на 29 ноября. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон сообщил об обнаружении новых доказательств того, что братья якобы испытывали развращение со стороны своего отца.
Напомним, выход сериала заставил мир и суд пересмотреть отношение к поступку братьев Менендесов. Также мать жены Канье Веста ответила на упреки о ее интимных отношениях с зятем.
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