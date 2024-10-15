Или по-настоящему актеры обнажились в сериале "Чудесица: история Лайла и Эрика Менендесов" — видео

Сериал "Чудовища". Фото: скриншот

После премьеры сериалы "Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов" прошел уже месяц, впрочем фанатов больше всего интересовало — действительно ли один из актеров полностью обнажился в сцене в душе. Видео с этим эпизодом завирусилось в сети.

Об этом пишет Page Six.

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Актеры в сериале "Чудовища" полностью обнажились

Поклонники сериала "Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов" от Netflix сделали эпизод в душе чрезвычайно популярным. Его активно распространяли в социальных сетях с реакцией. Зрители в шоке и поражении. Также их заинтересовало, действительно ли актеры обнажались.

"Мой не был протезом", — заявил актер Купер Кох, сыгравший Эрика Менендеса, и громко рассмеялся. Он и его напарник Николас Александр Чавес, сыгравший брата Лайла, делали все возможное, чтобы вжиться в роль. Все интимные сцены были подлинными.

Отметим, что для Коха раздеваться — уже привычное дело. Он также отказался от одежды в инди-фильме ужасов Swallowed 2022 года.

Что известно о "Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов"?

Режиссер Райан Мерфи в сериале рассказывает о братьях Эрика и Лайла, убивших своих родителей Хосе и Китти несколькими выстрелами с близкого расстояния в их особняке в Беверли-Хиллз (Калифорния, США).

Когда полиция пришла к ним домой, они заявили, что уже нашли родителей мертвыми. Оба были приговорены к пожизненному заключению в 1996 году. В свою защиту братья заявили, что совершили убийства из страха за свою жизнь после того, как всю жизнь подвергались жестокому обращению и насилию со стороны отца.

Новое заседание по этому делу назначено на 29 ноября. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон сообщил об обнаружении новых доказательств того, что братья якобы испытывали развращение со стороны своего отца.

Напомним, выход сериала заставил мир и суд пересмотреть отношение к поступку братьев Менендесов. Также мать жены Канье Веста ответила на упреки о ее интимных отношениях с зятем.