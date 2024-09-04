Рідні Івана Люленова з Ліги сміху підтримують Росію — чи спілкується актор з ними

Молдавський гуморист Іван Люленов на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молдавський актор і гуморист, зірка, а з недавніх пір — тренер шоу "Ліга сміху" Іван Люленов розкрив подробиці свого життя в інтерв’ю. Учасник команди "Стояновка" розповів про родичів, які живуть у Молдові і підтримують Російську Федерацію.

Про це Іван Люленов розповів у програмі "Тур зірками" в YouTube.

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Іван Люленов про родичів, які підтримують РФ

Актор з Молдови Іван Люленов має проукраїнську позицію, а його родичі на Батьківщині дуже часто засуджують це. В інтерв’ю чоловік зізнався, як він спілкується з близькими, які підтримують Росію. Виявляється, Іван намагається або зайвий раз не говорити на тему війни, або якось обережно пояснювати родичам ситуацію.

Інтерв'ю з Іваном Люленовим. Фото: скриншот з YouTube

Однак актор не збирається змінювати рідних, але й говорити з ними зайвий раз також не хоче, адже він впевнений, що між ними буде конфлікт щодо різних дрібниць.

"Це було на початку, я декілька разів сказав їм, що і як, і ми на цю тему не спілкуємося. Я уникаю або намагаюся якось толерантно пояснювати. Погляди різні, вони (батьки, — Ред.) народилися в Радянщині. Це стосується їжі, як жити, все… Я зрозумів, що це буде конфлікт по дрібницях, тому я їх приймаю такими, як вони є, я їх не зміню", — наголосив Іван Люленов.

Діяльність Івана Люленова в Україні

Актор Іван Люленов народився в молдавському селі Стоянова, але на початку повномасштабного вторгнення вивчив українську і почав підтримувати нашу країну. Зараз гуморист живе в Україні, виступає на різних корпоративах, бере участь у благодійних заходах і навіть пише власні пісні.

До того ж, він брав участь у гумористичному шоу "Ліга сміху", а зараз сидить у суддівському кріслі проєкту.

Іван Люленов у журі "Ліги сміху". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Іван Люленов висловився про президента України Володимира Зеленського.

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