Родные Ивана Люленова из Лиги смеха поддерживают Россию — общается ли актер с ними

Молдавский юморист Иван Люленов на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молдавский актер и юморист, звезда, а с недавних пор — тренер шоу "Лига смеха" Иван Люленов раскрыл подробности своей жизни в интервью. Участник команды "Стояновка" рассказал о родственниках, которые живут в Молдове и поддерживают Российскую Федерацию.

Об этом Иван Люленов рассказал в программе "Тур зірками" в YouTube.

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Актер из Молдовы Иван Люленов имеет проукраинскую позицию, а его родственники на Родине очень часто осуждают это. В интервью мужчина признался, как он общается с близкими, поддерживающими Россию. Оказывается, Иван пытается либо лишний раз не говорить о войне, либо как-то осторожно объяснять родственникам ситуацию.

Интервью с Иваном Люленовым. Фото: скриншот с YouTube

Однако, актер не собирается менять родных, но и говорить с ними лишний раз тоже не хочет, ведь он уверен, что между ними будет конфликт на разные мелочи.

"Это было в начале, я несколько раз сказал им, что и как, и мы на эту тему не общаемся. Я избегаю или пытаюсь толерантно объяснять. Взгляды разные, они (родители, — Ред.) родились в Советщине. Это касается пищи, как жить, все… Я понял, что это будет конфликт по пустякам, поэтому я их принимаю такими, как они есть, я их не изменю", — подчеркнул Иван Люленов.

Деятельность Ивана Люленова в Украине

Актер Иван Люленов родился в молдавском селе Стояновка, но в начале полномасштабного вторжения выучил украинский и начал поддерживать нашу страну. Сейчас юморист живет в Украине, выступает на разных корпоративах, участвует в благотворительных мероприятиях и даже пишет песни.

К тому же, он участвовал в юмористическом шоу "Лига смеха", а сейчас сидит в судейском кресле проекта.

Иван Люленов в жюри "Лиги смеха". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что актер Иван Люленов высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Лиги смеха" Виктор Гевко выразил свое мнение об украинцах, которые сбежали за границу.

Также мы сообщали о том, что актер шоу "Лига смеха" Тарас Стадницкий признался, пойдет ли в политику.