Віктор Гевко прокоментував своє повернення до України

Український шоумен Віктор Гевко. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український шоумен та зірка "Ліга Сміху" Віктор Гевко у перші дні війни опинився в Америці. Гуморист пояснив, чому не побоявся повертатися з родиною до України.

Про це він розповів в інтерв'ю Люкс ФМ.

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У лютому 2022 року Гевко опинився з родиною у США. Шоумен мав провести весілля. Артист залишився на деякий час в Америці та через деякий час із дружиною та дітьми повернувся до України.

За словами Гевка, за кордоном він брав участь у всіх можливих заходах для того, щоб накопичити кошти на допомогу нашим військовим. Шоумен повернувся додому, адже ніколи не планував жити за межами України, навіть у такий непростий час.

"Я ніколи не збирався нікуди виїжджати. Цей виїзд був тимчасовим. Як тільки ми зібрали максимальні суми. Було багато запитів у такій роботі. Ми збирали гроші. Однак дата, друга, а це ще один дрон та ще одна машина. Я не знав, чи зможу в Україні так само допомагати. Як тільки відчув, що заходи вичерпуються, повернувся до України. Без дому я себе не уявляю", — пояснив Гевко.

Шоумен додав, що нині його родина мешкає у Тернополі.

Нагадаємо, раніше зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін зізнався, через що комплексував у дитинстві. А також гумористка Настя Ткаченко пригадала найгірший подарунок від залицяльників.