Виктор Гевко прокомментировал свое возвращение в Украину

Звезда "Лиги смеха" объяснил, почему вернулся из Америки в Украину в разгар войны
Известный украинский шоумен и звезда "Лига Смеха" Виктор Гевко в первые дни войны оказался в Америке. Юморист объяснил, почему не побоялся возвращаться с семьей в Украину.
Об этом он рассказал в интервью Люкс ФМ.
Виктор Гевко о возвращении в Украину
В феврале 2022 года Гевко оказался с семьей в США. Шоумен должен был провести свадьбу. Артист остался на время в Америке и через некоторое время с женой и детьми вернулся в Украину.
По словам Гевко, заграницей он принимал участие во всех возможных мерах для того, чтобы накопить средства в помощь нашим военным. Шоумен вернулся домой, ведь никогда не планировал жить за пределами Украины, даже в такое непростое время.
"Я никогда не собирался никуда уезжать. Этот выезд был временным. Как только мы собрали максимальные суммы. Было много запросов в такой работе. Мы собирали деньги. Однако дата, вторая, а это еще один дрон и еще одна машина. Я не знал, смогу ли в Украине так же помогать. Как только почувствовал, что мероприятия заканчиваются, вернулся в Украину. Без дома я себя не представляю", — объяснил Гевко.
Шоумен добавил, что сейчас его семья проживает в Тернополе.
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