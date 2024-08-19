Виктор Гевко прокомментировал свое возвращение в Украину

Украинский шоумен Виктор Гевко. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский шоумен и звезда "Лига Смеха" Виктор Гевко в первые дни войны оказался в Америке. Юморист объяснил, почему не побоялся возвращаться с семьей в Украину.

Об этом он рассказал в интервью Люкс ФМ.

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Виктор Гевко о возвращении в Украину

В феврале 2022 года Гевко оказался с семьей в США. Шоумен должен был провести свадьбу. Артист остался на время в Америке и через некоторое время с женой и детьми вернулся в Украину.

По словам Гевко, заграницей он принимал участие во всех возможных мерах для того, чтобы накопить средства в помощь нашим военным. Шоумен вернулся домой, ведь никогда не планировал жить за пределами Украины, даже в такое непростое время.

"Я никогда не собирался никуда уезжать. Этот выезд был временным. Как только мы собрали максимальные суммы. Было много запросов в такой работе. Мы собирали деньги. Однако дата, вторая, а это еще один дрон и еще одна машина. Я не знал, смогу ли в Украине так же помогать. Как только почувствовал, что мероприятия заканчиваются, вернулся в Украину. Без дома я себя не представляю", — объяснил Гевко.

Шоумен добавил, что сейчас его семья проживает в Тернополе.

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