Російська шахрайка Анна Делві стала учасницею американського шоу "Танці з зірками"

Шахрайка Анна Делві та хореограф Езра Соса. Фото: Instagram/dancingwiththestars

Російська шахрайка Анна Делві, про яку Netflix зняв серіал "Вигадана Анна", стала учасницею нового сезону американської адаптації шоу "Танці з зірками". І це попри те, що вона залишається пі домашнім арештом, на її нозі завжди електронний браслет і є певні обмеження.

Про це повідомляє видання Page Six.

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На американському телебаченні стартував 33-й сезон шоу "Танці з зірками". Засуджена шахрайка Делві (справжнє прізвище Сорокіна) взяла участь у зйомках. Її напарником став хореограф Езра Соса. Під час виступу на нозі скандальної учасниці був електронний браслет, за допомогою якого поліція стежить за місцем засудженої.

Стилісти шоу креативно підійшли до того, аби зробити пристрій більш помітним. На нього одягли чохол із стразами у колір сукні Делві. Творці шоу роблять акцент на ньому, бо подібного в шоу не було.

Соса зізнався, що зробив собі інший браслет, щоб підтримати Делві.Але за словами танцівника, він не вдягнув аксесуар. Йому це заборонили робити продюсери "Танців з зірками"

Зазначимо, що Анна Делві переїхала до США з Німеччини, де жила з батьками. Шахрайка вдавала з себе багату спадкоємицю з Німеччини. 2017 року Сорокіна була заарештована за шістьма звинуваченнями. Постраждалими стали її заможні нью-йоркські ділові знайомі та кілька готелів. За даними прокуратури Мангеттенського округу, сума крадіжки становила близько 275 тисяч доларів.

Сорокіна виплатила потерпілим компенсацію з гонорару в 300 тисяч доларів від стримінгової компанії Netflix за використання своєї історії для зйомок серіалу "Вигадана Анна". Після звільнення з в’язниці Делві під домашнім арештом через прострочену американську візу.

Втім вона продовжує активно займатися бізнесом. Так, наприклад, стала обличчям рекламної компанії відомого бренду Alexander Wang. Також розпочала музичну кар’єру. Про Росію в інтерв’ю не згадує, як і про війну в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандистський фільм "Росіяни на війні" планують показати на кінофестивалі у Цюриху. Також ми розповідали, що учасницю шоу "Холостяк" підозрюють у махінаціях із криптовалютою.