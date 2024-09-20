Российская мошенница Анна Делви стала участницей американского шоу "Танцы со звездами"

Мошенница Анна Делви и хореограф Эзра Соса. Фото: Instagram/dancingwiththestars

Российская мошенница Анна Делви, о которой Netflix снял сериал "Выдуманная Анна", стала участницей нового сезона американской адаптации шоу "Танцы со звездами". И это несмотря на то, что она остается под домашним арестом, на ее ноге всегда электронный браслет и есть определенные ограничения.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Анна Делви в шоу "Танцы со звездами"

На американском телевидении стартовал 33-й сезон шоу "Танцы со звездами". Осужденная мошенница Делви (настоящая фамилия Сорокина) приняла участие в съемках. Ее напарником стал хореограф Эзра Соса. Во время выступления на ноге скандальной участницы находился электронный браслет, с помощью которого полиция следит за местом осужденной.

Стилисты шоу креативно подошли к тому, чтобы сделать устройство более заметным. На него надели чехол со стразами в цвет платья Делви. Создатели шоу делают акцент на нем, потому что подобного в шоу не было.

Соса признался, что сделал себе другой браслет, чтобы поддержать Делви. Но по словам танцовщика, он не надел аксессуар. Ему это запретили делать продюсеры "Танцев со звездами"

Отметим, что Анна Делви переехала в США из Германии, где жила с родителями. Мошенница притворялась богатой наследницей из Германии. В 2017 году Сорокина была арестована по шести обвинениям. Пострадавшими стали ее богатые нью-йоркские деловые знакомые и несколько отелей. По данным прокуратуры Манхеттенского округа, сумма кражи составила около 275 тысяч долларов.

Сорокина выплатила потерпевшим компенсацию с гонорару в 300 тысяч долларов от стриминговой компании Netflix за использование своей истории для съемок сериала "Выдуманная Анна". После освобождения из тюрьмы Делви остается под домашним арестом из-за просроченной американской визы.

Впрочем, она продолжает активно заниматься бизнесом. Так, к примеру, стала лицом рекламной компании известного бренда Alexander Wang. Также приступила к музыкальной карьере. О России в интервью не упоминает, как и о войне в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандистский фильм "Русские на войне" планируют показать на кинофестивале в Цюрихе. Также мы рассказывали, что участницу шоу "Холостяк" подозревают в махинациях с криптовалютой.