Анатоліч прокоментував удар по рідному місту

Ведучий Анатолій Анатоліч. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich/

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував удар росіян по готелю у його рідному Кривому Розі. В нього багато спогадів пов'язаних із цим місцем.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

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Ведучий поділився архівними кадрами з готелю "Аврора" у Кривому Розі, який вночі 26 серпня атакували окупанти. Російська ракета унесла життя чотирьох українців.

"Це не просто готель. Це важлива частина мого міста. Й мене також. Це перший крутий сучасний готель, який свого часу зʼявився в Кривому. Тут зупинялися всі зірки (і російські зокрема, які зараз відкрито підтримують війну)", — поділився ведучий.



Анатоліч також розповів, що саме в цьому готелі свою останню ніч перед трагічною загибеллю провів Кузьма Скрябін. Ведучий показав архівне відео з номера готелю, який опинився в епіцентрі удару.

"Знову загиблі. Знову терористи показують свою суть. Це вже не викликає подиву. Тільки злість і скорботу по людям", — доповнив кадри Анатоліч.

Нагадаємо, раніше ми писали, ведучий розкритикував статтю про Ані Лорак в українському медіа.А також Анатоліч зізнався, чи підтримує зв'язок зі співачкою Світланою Лободою.