Анатолич прокомментировал удар по родному городу

Ведущий Анатолий Анатолич. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich/

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал удар россиян по гостинице в его родном Кривом Роге. У него много воспоминаний, связанных с этим местом.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

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Ведущий поделился архивными кадрами из гостиницы "Аврора" в Кривом Роге, которую ночью 26 августа атаковали оккупанты. Российская ракета унесла жизни четырех украинцев.

"Это не просто отель. Это важная часть моего города. И меня тоже. Это первая крутая современная гостиница, которая в свое время появилась в Кривом. Здесь останавливались все звезды (и российские в частности, которые сейчас открыто поддерживают войну)", — поделился ведущий.



Анатолич также рассказал, что именно в этой гостинице свою последнюю ночь перед трагической гибелью провел Кузьма Скрябин. Ведущий показал архивное видео из номера отеля, который оказался в эпицентре удара.

"Снова погибшие. Снова террористы показывают свою суть. Это уже не вызывает удивления. Только злость и скорбь по людям", — дополнил кадры Анатолич.

Напомним, ранее мы писали, что ведущий раскритиковал статью об Ани Лорак в украинском медиа. А также Анатолич признался, поддерживает ли связь с певицей Светланой Лободой.