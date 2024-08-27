Анатолич прокомментировал удар по родному городу

Известный ведущий с болью отреагировал на удар по гостинице в его родном городе
Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал удар россиян по гостинице в его родном Кривом Роге. У него много воспоминаний, связанных с этим местом.
Об этом он рассказал на своей странице Instagram.
Анатолич о преступлении оккупантов
Ведущий поделился архивными кадрами из гостиницы "Аврора" в Кривом Роге, которую ночью 26 августа атаковали оккупанты. Российская ракета унесла жизни четырех украинцев.
"Это не просто отель. Это важная часть моего города. И меня тоже. Это первая крутая современная гостиница, которая в свое время появилась в Кривом. Здесь останавливались все звезды (и российские в частности, которые сейчас открыто поддерживают войну)", — поделился ведущий.
Анатолич также рассказал, что именно в этой гостинице свою последнюю ночь перед трагической гибелью провел Кузьма Скрябин. Ведущий показал архивное видео из номера отеля, который оказался в эпицентре удара.
"Снова погибшие. Снова террористы показывают свою суть. Это уже не вызывает удивления. Только злость и скорбь по людям", — дополнил кадры Анатолич.
Напомним, ранее мы писали, что ведущий раскритиковал статью об Ани Лорак в украинском медиа. А также Анатолич признался, поддерживает ли связь с певицей Светланой Лободой.
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