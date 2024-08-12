Ольга Жуковцова з "Жіночого кварталу" знялась в кліпі військовослужбовця

Співачка Анна Добриднєва та захисник України з позивним Модест. Фото: менеджмент артистки

Нещодавно співачка Анна Добриднєва здійснила мрію військовослужбовця з позивним Модест. Вона написала для нього композицію "Дай мені шанс", яку презентували на радіо. А тепер на пісню відзняли кліп, головну роль в якому зіграла акторка "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцова.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Добриднєвої.

Читайте також:

Зірка "Жіночого кварталу" знялась в кліпі військовослужбовця

Творча команда, яка знімала відомі проєкти країни вирішила об’єднатись і створити до зворушливої композиції кліп. Режисером відео став письменник-сценарист відомих фільмів та серіалів ("Слуга народу", "Герць українських фанатів") Олександр Брагін.

"Здійснювати мрії - це ніби відчути себе трохи чарівником. А якщо йдеться про мрію такого потужного воїна, як Модест — то взагалі чистий кайф. Модест харизмат, в нього така цікава, я б сказав, акторська манера виконання, відчувається, що за змістом та емоцією це точно його пісня", — зазначив режисер.

Головну роль в кліпі зіграла акторка "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцова, яка на тепер поєднує творчість з кар’єрою психолога та коуча.

"Зараз розробляю авторські методи самовдосконалення та саморегулювання станів. Тому вважаю що ця творча робота - необхідний підтримуючий продукт для наших військових і їх дружин", — розповіла Ольга.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пародія зірки "Кварталу 95" Юрія Великого на туристку в Курській області РФ стала хітом у мережі. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль в обтислому комбінезоні похизувалася особистим рекордом.