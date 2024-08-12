Ольга Жуковцова с "Женского квартала" снялась в клипе военнослужащего

Певица Анна Добрыднева и защитник Украины с позывным Модест. Фото: менеджмент артистки

Недавно певица Анна Добрыднева осуществила мечту военнослужащего с позывным Модест. Она написала для него композицию "Дай мені шанс", которую представили на радио. А теперь на песню сняли клип, главную роль в котором сыграла актриса "Женского квартала" Ольга Жуковцова.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент Добрыдневой.

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Творческая команда, которая снимала известные проекты страны, решила объединиться и создать к трогательной композиции клип. Режиссером видео стал писатель-сценарист известных фильмов и сериалов ("Слуга народа", "Герец украинских фанатов") Александр Брагин.

"Совершать мечты — это как будто почувствовать себя немного волшебником. А если речь идет о мечте такого мощного воина, как Модест — то вообще чистый кайф. Модест харизмат, у него такая интересная, я бы сказал, актерская манера исполнения, чувствуется, что по содержанию эмоцией это точно его песня", — отметил режиссер.

Главную роль в клипе сыграла актриса "Женского квартала" Ольга Жуковцова, которая теперь сочетает творчество с карьерой психолога и коуча.

"Сейчас разрабатываю авторские методы самосовершенствования и саморегулирования состояний. Поэтому считаю, что эта творческая работа — необходимый поддерживающий продукт для наших военных и их жен", — рассказала Ольга.

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