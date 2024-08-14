Валерія Гузема не підтримала підвищення податків для ювелірної сфери

Дизайнерка ювелірних виробів Валерія Гузема. Фото: Instagram/valeriya_guzema

Минулого місяця почали активно обговорювати законопроєкт Кабінету міністрів №11416. В ньому пропонується, зокрема, підвищити військовий збір з 1,5% до 5% та інші податкові навантаження на різні сфери. На це відреагувала відома українська дизайнерка Валерія Гузема.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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Прикраси від Guzema Fine Jewelry вже давно зарекомендували себе на українському ринку. Популярні вони й за кордоном. Власниця бренду має чимало зіркових друзів, які підтримують її бізнес покупками та репостами в соцмережах.

У законопроєкті, який поки не винесли на планарне засідання Верховної Ради, пропонується підвищення податків для фінансування військових видатків. Зокрема, для ювелірної сфери до 30%.

"На мою думку, для ювелірної галузі, таке підвищення — це смерть легального ювелірного бізнесу в Україні. Я впевнена, що невеликі ювелірні бренди вимушено підуть в тіньову позицію і збільшиться готівковий обіг. Для більших компаній, таких, як ми — це буде значне скорочення продажів, неможливість розвитку. Відповідно — падіння обʼємів виробництва, закриття бутиків, скорочення штату співробітників і зменшення податкових надходжень в бюджет", — зазначила Гузема.

Валерія Гузема про законопроєкт Кабінету міністрів №11416. Скриншот: Instagram/valeriya_guzema

Валерія припустила, що це також призведе до скорочень точкової допомоги ЗСУ, яку здійснює її бренд. За словами Гуземи, ювелірні прикраси — це не просто речі. Це можливість культурного спадку для майбутніх поколінь, який був відсутній після радянських часів.

"Дуже прикро, що зараз, в період розвитку української ювелірної галузі, вона знову може бути знищена. Тому я закликаю переглянути і змінити цей законопроєкт, враховуючи інтереси підприємців, які напряму впливають на інтереси економіки нашої країни", — підсумувала Валерія.

Зазначимо, що напередодні Українська бізнес-спілка продуктових технологічних компаній-резидентів Дія.City виступила проти намірів уряду підвищити податки з доходів компаній та доходів фізосіб. Також, в цьому законопроєкті планується підвищити податок на придбання нового автомобіля до 15% від його вартості. Поки невідомо, чи повернуться політики до внесення законопроєкту №11416 на голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гуморист Андрій Лузан розкритикував харчування у ЗСУ. Також ми розповідали, чому, на думку експерта, збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України.