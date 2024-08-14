Валерия Гузема не поддержала повышение налогов для ювелирной сферы

Дизайнер ювелирных изделий Валерия Гузема. Фото: Instagram/valeriya_guzema

В прошлом месяце начали активно обсуждать законопроект Кабинета министров №11416. В нем предлагается, в частности, повысить военный сбор с 1,5% до 5% и другие налоговые нагрузки на различные сферы. На это отреагировала известная украинская дизайнер Валерия Гузема.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Украшения Guzema Fine Jewelry уже давно зарекомендовали себя на украинском рынке. Популярны они и за границей. Обладательница бренда имеет немало звездных друзей, поддерживающих ее бизнес покупками и репостами в соцсетях.

В законопроекте, который пока не вынесен на планарное заседание Верховной Рады, предлагается повышение налогов для финансирования военных расходов. В частности, для ювелирной сферы до 30%.

"По моему мнению, для ювелирной отрасли такое повышение — это смерть легального ювелирного бизнеса в Украине. Я уверена, что небольшие ювелирные бренды вынужденно пойдут в теневую позицию и увеличится наличное обращение. Для крупных компаний, таких, как мы — это будет значительное сокращение продаж, невозможность развития. Соответственно, падение объемов производства, закрытие бутиков, сокращение штата сотрудников и уменьшение налоговых поступлений в бюджет", — отметила Гузема.

Валерия Гузема о законопроекте Кабинета министров №11416. Скриншот: Instagram/valeriya_guzema

Валерия предположила, что это также приведет к сокращению точечной помощи ВСУ, которую осуществляет ее бренд. По словам Гуземы, ювелирные украшения — это не просто вещи. Это возможность культурного наследия для будущих поколений, отсутствовавшего после советских времен.

"Очень досадно, что сейчас, в период развития украинской ювелирной отрасли, она снова может быть уничтожена. Поэтому я призываю пересмотреть и изменить этот законопроект, учитывая интересы предпринимателей, напрямую влияющих на интересы экономики нашей страны", — подытожила Валерия.

Отметим, что накануне Украинский бизнес-союз продуктовых технологических компаний-резидентов Дія.City выступила против намерений правительства повысить налоги с доходов компаний и доходов физлиц. Также в этом законопроекте планируется повысить налог на приобретение нового автомобиля до 15% от его стоимости. Пока неизвестно, вернутся ли политики к внесению законопроекта №11416 на голосование в Верховной Раде.

Напомним, ранее мы писали, что юморист Андрей Лузан раскритиковал питание в ВСУ. Также мы рассказывали, почему, по мнению эксперта, увеличение налогов не поможет пополнить госбюджет Украины.