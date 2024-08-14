Каша присипана піском — гуморист Андрій Лузан розкритикував харчування у ЗСУ

Сергій Лузан. Фото: instagram.com/luzannnn/

Український гуморист Андрій Лузан, який нещодавно мобілізувався, продовжує курс військової підготовки. Комік розкритикував харчування військових.

Про це Лузан розповів у своєму Instagram.

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Гуморист обурився через якість їжі для військових. Він сказав, що на сніданок готюуть кашу з піском, холодні сосиски та квашені помідори.

"Я принципово не буду їсти їжу, яку привозять, поки забезпечення не буде постійно в повному обсязі. Як перевірка, так все є: і одноразовий посуд, і стандарт пропорції, і масло на складі не зникає, і всі такі милі, ще й в одноразових рукавицях. Я і сам себе можу забезпечити їжею", — говорить артист.

Лузан розповів, що витратив чимало коштів на необхідні речі.

"Окрім цього, я вже витратив на табір понад 10 тисяч доларів для забезпечення тих речей, яких тут не вистачає. То, може, б**ть, хоч їжу і сервіс для військових зробите по-людськи?" — говорить гуморист.

Сергій Лузан обурився харчуванням у ЗСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Сергій Лузан про харчуванням у ЗСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Сергій Лузан про службу у ЗСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Сергій Лузан про харчування у ЗСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Сергій Лузан обурився їжею у ЗСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Артист звернувся до інших колег-військових та попросив їх надсилати йому фото їжі, отриманої під час служби.

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