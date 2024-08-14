Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Каша присыпана песком — юморист Андрей Лузан раскритиковал питание в ВСУ arrow

Каша присыпана песком — юморист Андрей Лузан раскритиковал питание в ВСУ

14 августа 2024 12:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Каша присыпана песком - юморист Андрей Лузан раскритиковал питание в ВСУ
Сергей Лузан. Фото: instagram.com/luzannnn/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Недавно мобилизовавшийся украинский юморист Андрей Лузан продолжает курс военной подготовки. Комик подверг критике питание военных.

Об этом Лузан рассказал в своем Instagram.

Читайте также:

Лузан призвал военных не молчать о качестве пищи в армии

Юморист возмутился из-за качества пищи для военных. Он сказал, что на завтрак готовят кашу с песком, холодные сосиски и квашеные помидоры.

"Я принципиально не буду есть пищу, которую привозят, пока обеспечение не будет постоянно в полном объеме. Как проверка, так все есть: и одноразовая посуда, и стандарт пропорции, и масло на складе не исчезает, и все такие милые, еще и в одноразовых перчатках. Я и сам себя могу обеспечить едой", — говорит артист.

Лузан рассказал, что потратил немало средств на необходимые вещи.

"Кроме этого, я уже потратил на лагерь более 10 тысяч долларов для обеспечения тех вещей, которых здесь не хватает. Так может быть, хоть еду и сервис для военных сделаете по-человечески?", — говорит юморист.

 

Сергей Лузан возмутился питанием в ВСУ
Сергей Лузан возмутился питанием в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

 

Сергей Лузан о питании в ВСУ
Сергей Лузан о питании в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

 

Сергей Лузан о службе в ВСУ
Сергей Лузан о службе в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

 

Сергей Лузан о питании в ВСУ
Сергей Лузан о питании в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

 

Сергей Лузан возмутился едой в ВСУ
Сергей Лузан возмутился едой в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

 

Артист обратился к другим военным и попросил их присылать ему фото еды, полученной во время службы.

Напомним, раненого актера обокрали мошенники. А раньше мы писали, что украинцев возмутил очередной номер "Квартала 95".

ВСУ украинские звезды звезды "Львы на джипе"

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:32 Главе АМКУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении — речь о десятках миллионов

13:32 Запасайтесь лекарствами — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:31 Завтра в Одессе и области отключат газоснабжение — кому следует подготовиться

13:31 Каким банкам украинцы доверяют деньги в 2024 году — рейтинг Нацбанка

13:13 Агентство Fitch снизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта — детали

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

13:02 ПФУ поручили выплачивать новую помощь — какие выплаты осуществит в августе

обновлено:

13:01 ВСУ уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

12:57 Угроза с Кинбурнской косы остается — россияне грезят контролем моря

12:52 Переименование улиц и городов в честь погибших воинов — как к этому относятся украинцы

13:32 Главе АМКУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении — речь о десятках миллионов

13:32 Запасайтесь лекарствами — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:31 Завтра в Одессе и области отключат газоснабжение — кому следует подготовиться

13:31 Каким банкам украинцы доверяют деньги в 2024 году — рейтинг Нацбанка

13:13 Агентство Fitch снизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта — детали

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

13:02 ПФУ поручили выплачивать новую помощь — какие выплаты осуществит в августе

обновлено:

13:01 ВСУ уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области

12:57 Угроза с Кинбурнской косы остается — россияне грезят контролем моря

12:52 Переименование улиц и городов в честь погибших воинов — как к этому относятся украинцы

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы