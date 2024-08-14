Каша присыпана песком — юморист Андрей Лузан раскритиковал питание в ВСУ

Сергей Лузан. Фото: instagram.com/luzannnn/

Недавно мобилизовавшийся украинский юморист Андрей Лузан продолжает курс военной подготовки. Комик подверг критике питание военных.

Об этом Лузан рассказал в своем Instagram.

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Юморист возмутился из-за качества пищи для военных. Он сказал, что на завтрак готовят кашу с песком, холодные сосиски и квашеные помидоры.

"Я принципиально не буду есть пищу, которую привозят, пока обеспечение не будет постоянно в полном объеме. Как проверка, так все есть: и одноразовая посуда, и стандарт пропорции, и масло на складе не исчезает, и все такие милые, еще и в одноразовых перчатках. Я и сам себя могу обеспечить едой", — говорит артист.

Лузан рассказал, что потратил немало средств на необходимые вещи.

"Кроме этого, я уже потратил на лагерь более 10 тысяч долларов для обеспечения тех вещей, которых здесь не хватает. Так может быть, хоть еду и сервис для военных сделаете по-человечески?", — говорит юморист.

Сергей Лузан возмутился питанием в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Сергей Лузан о питании в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Сергей Лузан о службе в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Сергей Лузан о питании в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Сергей Лузан возмутился едой в ВСУ. Фото: instagram.com/luzannnn/

Артист обратился к другим военным и попросил их присылать ему фото еды, полученной во время службы.

Напомним, раненого актера обокрали мошенники. А раньше мы писали, что украинцев возмутил очередной номер "Квартала 95".