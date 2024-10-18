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Відома акторка шокувала подробицями, як їй ледь не ампутували руку

18 жовтня 2024 17:53
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Катерина Тишкевич шокувала історією, як їй ледь не ампутували руку - подробиці
Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Українська акторка Катерина Тишкевич приголомшила історією про перенесену операцію. Під час хвороби зірка ледь не втратила руку. 

Про це акторка розповіла в програмі "Анатомія дива".

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Тривалий час акторка страждала на сильний головний біль, причину якого не могли знайти лікарі в різних країнах.

У грудні 2023 року на тлі хвороби в знаменитості розпочався сепсис. Агресивна інфекція швидко вражала органи акторки, особливо руку. Тож лікарі одразу попередили родину про можливу ампутацію.

"Лікар пояснив, що якщо щось знайдуть, то видалятимуть все до здорових тканин. Якщо потрібно буде ампутувати до плеча – так і зроблять. Я це розуміла і підписала, бо інших шансів у нас просто не було", – пригадала мама акторки Наталія.

Акторка Катерина Тишкевич
Акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

На щастя, лікарям вдалося врятувати життя акторки, а також зберегти їй руку. Катерина і досі з жахом згадує пережите та неабияк завдячує рідним за підтримку.

"Пам'ятаю, як відкрила очі й одразу побачила Валіка, мого чоловіка, який сидів на стільці. Він одразу взяв мене за руку і почав говорити: "Ти впораєшся, я знаю, що тобі страшно і ти розгублена, але все буде добре, я тут". Я відчула по поглядах лікарів і батьків, що вони пережили суцільний жах", — розповіла Тишкевич.

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка розповіла про серйозну хворобу, яка повернулася після п'яти років в ремісії.

Також відомий співак розповів, як отримав контузію ока через газованку.

акторка ампутація українські зірки хвороба Катерина Тишкевич

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