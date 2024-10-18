Екатерина Тишкевич шокировала историей, как ей чуть не ампутировали руку.

Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тишкевич ошеломила историей о перенесенной операции. Во время болезни звезда чуть не потеряла руку.

Об этом актриса рассказала в программе "Анатомия чуда".

Читайте также:

Екатерина Тишкевич рассказала, как чуть не потеряла конечность

Долгое время актриса страдала сильной головной болью, причину которой не могли найти врачи в разных странах.

В декабре 2023 года на фоне болезни у знаменитости начался сепсис. Агрессивная инфекция быстро поражала органы актрисы, особенно руку. Поэтому врачи сразу же предупредили семью о возможной ампутации.

"Врач объяснил, что если что-то найдут, то будут удалять все в здоровые ткани. Если нужно будет ампутировать до плеча — так и сделают. Я это понимала и подписала, потому что других шансов у нас просто не было", — вспомнила мама актрисы Наталья.

Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

К счастью, врачам удалось спасти жизнь актрисы, а также сберечь ей руку. Екатерина до сих пор с ужасом вспоминает пережитое и благодарит родных за поддержку.

"Помню, как открыла глаза и сразу увидела Валика, моего мужа, сидевшего на стуле. Он сразу взял меня за руку и начал говорить: "Ты справишься, я знаю, что тебе страшно и ты растеряна, но все будет хорошо, я здесь". Я почувствовала по взглядам врачей и родителей, что они пережили сплошной ужас", — рассказала Тишкевич.

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика рассказала о серьезной болезни, вернувшейся после пяти лет в ремиссии.

Также известный певец рассказал, как получил контузию глаза из-за газировки.