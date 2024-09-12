Ведуча 1+1 Валентина Хамайко зізналася, чи пропонували їй роботу на інших каналах

Українська ведуча Валентина Хамайко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Валентина Хамайко дала відверте інтерв’ю Аліні Доротюк, в якому розповіла про своє особисте і професійне життя. Під час спілкування торкнулася також жінка і теми роботи на каналі "1+1", зізнавшись, чи намагався хтось з інших телеканалів переманити її до себе.

Інтерв’ю з Валентиною Хамайко Аліна Доротюк оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Відома українська телеведуча розповіла про свій розвиток на каналі "1+1", де в одному проєкті їй вдалося поєднати досвід на телебаченні та свою медичну освіту. Проте, після цього вона пішла в декрет майже на п’ять років, тому її телевізійний розвиток призупинився.

"Мій розвиток на "1+1" мав певний період, тому що я з’явилася у 2009 році в проєкті "Справжні лікарі", в якому мені вдалося поєднати і телевізійний досвід, і медичну освіту. Далі була пауза в п’ять років майже на декрет, у мене з’явилася третя дитина, і я п’ять років повністю віддала родині, дітям. І тоді в мене розвитку телевізійного ніякого не було", — розповіла Валентина Хамайко.

Валентина Хамайко на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, ведуча зізналася, чи пропонував їй хтось перейти на інший телеканал, і згадала, як вона намагалася повернутися на канал "1+1" після трьох декретів.

"Були якісь пропозиції на кастинги, але я розуміла, що це не моя історія, мені не цікаво, тому я ці пропозиції не розглядала. Я для себе розглядала повернення на "1+1", я надсилала резюме, але ніхто не відгукнувся. Я для себе промалювала, як я можу нагадати про себе, це велика прірва у п’ять років", — також розповіла українська ведуча.

Освіта і кар’єра Валентини Хамайко

Валентина Хамайко народилася у Києві в родині фармацевтів, тому після школи її шлях був у тому ж напрямку. Юна Валентина вступила до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця на факультет фармацевтики.

Валентина Хамайко в студентські роки. Фото: прес-служба "1+1"

У період з 2016 до 2023 років Валентина вела шоу "Сніданок. Вихідний", а після закінчення цього проєкту перейшла на "Сніданок з 1+1". З весни цього року вона почала вести проєкт "Хоробрі серця" разом з Ахтемом Сеїтаблаєвим.

Валентина Хамайко з Ахтемом Сеїтаблаєвим у проєкті "Хоробрі серця". Фото: Instagram "1+1"

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