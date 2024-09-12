Ведуча 1+1 Валентина Хамайко зізналася, чи пропонували їй роботу на інших каналах

Валентина Хамайко з "1+1" зізналася, чи переманювали її інші телеканали
Українська телеведуча Валентина Хамайко дала відверте інтерв’ю Аліні Доротюк, в якому розповіла про своє особисте і професійне життя. Під час спілкування торкнулася також жінка і теми роботи на каналі "1+1", зізнавшись, чи намагався хтось з інших телеканалів переманити її до себе.
Інтерв’ю з Валентиною Хамайко Аліна Доротюк оприлюднила на своєму каналі в YouTube.
Валентина Хамайко про свою кар'єру
Відома українська телеведуча розповіла про свій розвиток на каналі "1+1", де в одному проєкті їй вдалося поєднати досвід на телебаченні та свою медичну освіту. Проте, після цього вона пішла в декрет майже на п’ять років, тому її телевізійний розвиток призупинився.
"Мій розвиток на "1+1" мав певний період, тому що я з’явилася у 2009 році в проєкті "Справжні лікарі", в якому мені вдалося поєднати і телевізійний досвід, і медичну освіту. Далі була пауза в п’ять років майже на декрет, у мене з’явилася третя дитина, і я п’ять років повністю віддала родині, дітям. І тоді в мене розвитку телевізійного ніякого не було", — розповіла Валентина Хамайко.
До того ж, ведуча зізналася, чи пропонував їй хтось перейти на інший телеканал, і згадала, як вона намагалася повернутися на канал "1+1" після трьох декретів.
"Були якісь пропозиції на кастинги, але я розуміла, що це не моя історія, мені не цікаво, тому я ці пропозиції не розглядала. Я для себе розглядала повернення на "1+1", я надсилала резюме, але ніхто не відгукнувся. Я для себе промалювала, як я можу нагадати про себе, це велика прірва у п’ять років", — також розповіла українська ведуча.
Освіта і кар’єра Валентини Хамайко
Валентина Хамайко народилася у Києві в родині фармацевтів, тому після школи її шлях був у тому ж напрямку. Юна Валентина вступила до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця на факультет фармацевтики.
У період з 2016 до 2023 років Валентина вела шоу "Сніданок. Вихідний", а після закінчення цього проєкту перейшла на "Сніданок з 1+1". З весни цього року вона почала вести проєкт "Хоробрі серця" разом з Ахтемом Сеїтаблаєвим.
Нагадаємо, ми писали про те, що ведуча Валентина Хамайко розповіла про власний бренд одягу.
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Також ми повідомляли про те, що телеведуча Валентина Хамайко одружилася через 18 років стосунків.
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