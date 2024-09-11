Валентина Хамайко з 1+1 одружилася після 18 років стосунків — як наважилася на 4 дітей без штампу

Українська телеведуча Валентина Хамайко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Ведуча каналу "1+1 Україна" і ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Валентина Хамайко дала відверте інтерв’ю. У ньому жінка чесно зізналася, як вона наважилася народити чотирьох дітей, не перебуваючи зі своїм коханим в офіційному шлюбі.

Інтерв’ю у Валентини Хамайко взяла Аліна Доротюк на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Валентина Хамайко про народження дітей не в шлюбі

Українська телеведуча Валентина Хамайко зізналася, як так сталося, що вона одружилася зі своїм коханим аж через 18 років стосунків. Виявляється, тоді вона не була впевнена у тому, що буде через три роки, і навіть поставила дедлайн такий, тому і з весіллям вони не дуже поспішали.

"Коли ми починали стосунки, у Андрія було двоє невдалих стосунків і в мене був такий досвід. Тому в кожного з нас були питання, чи вдасться нам сформувати гармонійну родину там, де кожному з нас буде максимально комфортно? У мене не було впевненості, що буде через три роки. Коли ми починали жити разом, я для себе поставила дедлайн — три роки", — розповіла Валентина Хамайко.

Інтерв'ю Аліни Доротюк і Валентини Хамайко. Фото: скриншот з YouTube

Ведуча "1+1" також згадала одну ситуацію на тему відповідальності, коли вона йшла на пологи. Тоді вона підписала документ про те, що її коханий може прийняти рішення самостійно, якщо щось піде не так. Валентина вимушена була це зробити, адже тоді вони були не в шлюбі.

"Я йому приводила в приклад історію про те, що "Коли я йшла на пологи, я писала тобі документ про те, що ти можеш приймати рішення за мене, якщо пологи підуть не так, і тобі потрібно буде обирати, хто залишається живим — я чи дитина. Я цей папірець підписую тобі, бо ми з тобою не в офіційних стосунках", — також додала українська ведуча.

Весілля Валентина Хамайко після 18 років стосунків

Телеведуча Валентина Хамайко вийшла заміж за свого коханого, військового Андрія Оністрата, після 18 років стосунків. Виявляється, для закоханих штамп у паспорті був не таким важливим, як створити гармонійні стосунки, але з початком війни це набуло нового сенсу, тому вони вирішили розписатися.

Весілля Валентини Хамайко і Андрія Оністрата. Фото: Instagram Валентини Хамайко

"Для нас розпис ніколи не був важливою точкою в житті, нам було важливіше сформувати гармонійні стосунки. Ми настільки багато над цим працювали, що через десять років спільного життя зрозуміли, що готові вінчатися. Все вирішили спонтанно. Навіть не думали робити публічно", — розповідала тоді Валентина Хамайко.

Нагадаємо, ми писали про те, що телеведуча Валентина Хамайко висловилася проти Потапа і Насті Каменських.

Раніше ми розповідали про те, що ведуча Неля Шовкопляс прокоментувала виїзд Олега Винника і Потапа за кордон.

Також ми повідомляли про те, що українська ведуча Людмила Барбір зганьбилася просто в прямому етері.