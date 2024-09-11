Валентина Хамайко с 1+1 вышла замуж после 18 лет отношений — как решилась на 4 детей без штампа

Украинская телеведущая Валентина Хамайко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Ведущая канала "1+1 Україна" и утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Валентина Хамайко дала откровенное интервью. В нем женщина честно призналась, как она решилась родить четырех детей, не состоя со своим любимым в официальном браке.

Интервью у Валентины Хамайко взяла Алина Доротюк на своем канале в YouTube.

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Украинская телеведущая Валентина Хамайко призналась, как так случилось, что она выйшла замуж за своего любимого через 18 лет отношений. Оказывается, тогда она не была уверена в том, что будет через три года, и даже поставила дедлайн такой, поэтому и со свадьбой они не спешили.

"Когда мы начинали отношения, у Андрея было два неудачных отношения и у меня был такой опыт. Поэтому у каждого из нас были вопросы, удастся ли нам сформировать гармоничную семью там, где каждому из нас будет максимально комфортно? У меня не было уверенности, что будет через три года. Когда мы начинали жить вместе, я для себя поставила дедлайн — три года", — рассказала Валентина Хамайко.

Интервью Алины Доротюк и Валентины Хамайко. Фото: скриншот с YouTube

Ведущая "1+1" также вспомнила одну ситуацию на тему ответственности, когда она шла на роды. Тогда она подписала документ о том, что ее любимый может принять решение самостоятельно, если что-нибудь пойдет не так. Валентина вынуждена была это сделать, потому что тогда они были не в браке.

"Я ему приводила в пример историю о том, что, "Когда я шла на роды, я писала тебе документ о том, что ты можешь принимать решения за меня, если роды пойдут не так, и тебе нужно будет выбирать, кто остается живым — я или ребенок. Я эту бумажку подписываю тебе, потому что мы с тобой не в официальных отношениях", — также добавила украинская ведущая.

Свадьба Валентина Хамайко после 18 лет отношений

Телеведущая Валентина Хамайко вышла замуж за своего любимого, военного Андрея Онистрат, после 18 лет отношений. Оказывается, для влюбленных штамп в паспорте был не так важен, как создать гармоничные отношения, но с началом войны это приобрело новый смысл, поэтому они решили расписаться.

Свадьба Валентины Хамайко и Андрея Онистрата. Фото: Instagram Валентины Хамайко

"Для нас роспись никогда не была важной точкой в жизни, нам было важнее сформировать гармоничные отношения. Мы настолько много над этим работали, что через десять лет совместной жизни поняли, что готовы венчаться. Все решили спонтанно. Даже не думали делать публично", — рассказывала тогда Валентина Хамайко.

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