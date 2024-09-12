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Валентина Хамайко с "1+1" призналась, переманивали ли ее другие телеканалы

12 сентября 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Ведущая 1+1 Валентина Хамайко призналась, предлагали ли ей работу на других каналах
Украинская ведущая Валентина Хамайко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинская телеведущая Валентина Хамайко дала откровенное интервью Алине Доротюк, в котором рассказала о своей личной и профессиональной жизни. Во время общения затронула также женщина и тему работы на канале "1+1", признавшись, пытался ли кто-то из других телеканалов переманить ее к себе.

Интервью с Валентиной Хамайко Алина Доротюк обнародовала на своем канале в YouTube.

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Валентина Хамайко о своей карьере

Известная украинская телеведущая рассказала о своем развитии на канале "1+1", где в одном проекте ей удалось совместить опыт на телевидении и свое медицинское образование. Однако, после этого она ушла в декрет почти на пять лет, поэтому ее телевизионное развитие приостановилось.

"Мое развитие на "1+1" имело определенный период, потому что я появилась в 2009 году в проекте "Справжні лікарі", в котором мне удалось совместить и телевизионный опыт, и медицинское образование. Далее была пауза в пять лет почти на декрет, у меня появился третий ребенок, и я пять лет полностью отдала семье, детям. И тогда у меня телевизионного развития никакого не было", — рассказала Валентина Хамайко.

Валентина Хамайко на интервью у Алины Доротюк
Валентина Хамайко на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, ведущая призналась, предлагал ли ей кто-то перейти на другой телеканал, и вспомнила, как она пыталась вернуться на канал "1+1" после трех декретов.

"Были какие-то предложения на кастинги, но я понимала, что это не моя история, мне не интересно, поэтому я эти предложения не рассматривала. Я для себя рассматривала возвращение на "1+1", я отправляла резюме, но никто не откликнулся. Я для себя прорисовала, как я могу напомнить о себе, это большая пропасть в пять лет", — также рассказала украинская ведущая.

Образование и карьера Валентины Хамайко

Валентина Хамайко родилась в Киеве в семье фармацевтов, поэтому после школы ее путь был в том же направлении. Юная Валентина поступила в Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца на факультет фармацевтики.

Валентина Хамайко в студенческие годы
Валентина Хамайко в студенческие годы. Фото: пресс-служба "1+1"

В период с 2016 по 2023 годы Валентина вела шоу "Сніданок. Вихідний", а по окончании этого проекта перешла на "Сніданок з 1+1". С весны этого года она начала вести проект "Хоробрі серця" вместе с Ахтемом Сеитаблаевым.

Валентина Хамайко с Ахтемом Сеитаблаевым в проекте "Храбрые сердца"
Валентина Хамайко с Ахтемом Сеитаблаевым в проекте "Хоробрі серця". Фото: Instagram "1+1"

Напомним, мы писали о том, что ведущая Валентина Хамайко рассказала о собственном бренде одежды.

Ранее мы рассказывали о том, что муж Валентины Хамайко Андрей Онистрат признался, почему заключил брак с любимой после 18-летних отношений.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Валентина Хамайко вышла замуж через 18 лет отношений.

шоу-бизнес телеканал "1+1" Алина Доротюк Валентина Хамайко

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