Зірки привітали українців із Днем прапора

Український гурт Антитіла. Фото: instagram.com/antytila_official/

Наприкінці літа, 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. До теплих привітань у цей день приєднуються українські знаменитості, які пишаються своєю Батьківщиною.

Новини.LIVE розкажуть, як зірки привітали українців із державним святом.

Читайте також:

Співачка Наталія Могилевська

Публікація Наталії Могилевської. Фото: Instagram

Ведучий Тімур Мірошниченко

Діти Тімура Мірошниченко. Фото: Instagram

Ведуча Маша Єфросиніна

"Дві рівновеликі горизонтальні смуги синього й жовтого кольорів. Дві смуги, що крізь сторіччя вели Україну до Незалежності, а сьогодні ведуть наших захисників до Перемоги. Два кольори з багатовікової історією, що в 2022 по всьому світі стали символом Свободи, Волі та Боротьби", — написала зірка.

Акторка Наталка Денисенко

Зірка поділилася із шанувальниками кадрами, на яких вона проїхалася на жовтому BMW прикрашеному квітами та привітала своїх земляків зі святом.

Співачка Надя Дорофєєва

Публікація Наді Дорофєєвої. Фото: Instagram

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк

Публікація Андрія Хливнюка. Фото: Instagram

Гурт "Антитіла"

"Це кольори нашої незалежності, нашої історії, наших пращурів і наших нащадків! Наш синій і наш жовтий! З Днем Державного прапора України! Слава Україні! Слава нашим незламним Героям!", — привітали українців музиканти.

Нагадаємо, ми розповідали про історію свята День Державного прапора. А також на Потьомкінських сходах в Одесі урочисто розгорнули великий державний стяг України.