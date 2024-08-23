Зірки привітали українців із Днем прапора

В Україні відзначають День прапору — як вітають українців зірки
Наприкінці літа, 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. До теплих привітань у цей день приєднуються українські знаменитості, які пишаються своєю Батьківщиною.
Новини.LIVE розкажуть, як зірки привітали українців із державним святом.
Співачка Наталія Могилевська
Ведучий Тімур Мірошниченко
Ведуча Маша Єфросиніна
"Дві рівновеликі горизонтальні смуги синього й жовтого кольорів. Дві смуги, що крізь сторіччя вели Україну до Незалежності, а сьогодні ведуть наших захисників до Перемоги. Два кольори з багатовікової історією, що в 2022 по всьому світі стали символом Свободи, Волі та Боротьби", — написала зірка.
Акторка Наталка Денисенко
Зірка поділилася із шанувальниками кадрами, на яких вона проїхалася на жовтому BMW прикрашеному квітами та привітала своїх земляків зі святом.
Співачка Надя Дорофєєва
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк
Гурт "Антитіла"
"Це кольори нашої незалежності, нашої історії, наших пращурів і наших нащадків! Наш синій і наш жовтий! З Днем Державного прапора України! Слава Україні! Слава нашим незламним Героям!", — привітали українців музиканти.
Нагадаємо, ми розповідали про історію свята День Державного прапора. А також на Потьомкінських сходах в Одесі урочисто розгорнули великий державний стяг України.
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