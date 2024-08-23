Звезды поздравили украинцев с Днем флага

Украинская группа Антитела. Фото: instagram.com/antytila_official/

В конце лета, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага. К теплым поздравлениям в этот день присоединяются украинские знаменитости, которые гордятся своей Родиной.

Новини.LIVE расскажут, как звезды поздравили украинцев с государственным праздником.

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Певица Наталья Могилевская

Публикация Натальи Могилевской. Фото: Instagram

Ведущий Тимур Мирошниченко

Дети Тимура Мирошниченко. Фото: Instagram

Ведущая Маша Ефросинина

"Две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов. Две полосы, сквозь столетия ведущие Украину к Независимости, а сегодня ведущие наших защитников к Победе. Два цвета с многовековой историей, которые в 2022 году по всему миру стали символом Свободы, Воли и Борьбы", — написала звезда.

Актриса Наталья Денисенко

Звезда поделилась с поклонниками кадрами, на которых она проехалась на желтом BMW украшенном цветами и поздравила своих земляков с праздником.

Певица Надя Дорофеева

Публикация Нади Дорофеевой. Фото: Instagram

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк

Публикация Андрея Хлывнюка. Фото: Instagram

Группа "Антитила"

"Это цвет нашей независимости, нашей истории, наших предков и наших потомков! Наш синий и наш желтый! С Днем Государственного флага Украины! Слава Украине! Слава нашим несгибаемым Героям!", — поздравили украинцев музыканты.

Напомним, мы рассказывали об истории праздника День Государственного флага. А также на Потемкинской лестнице в Одессе торжественно развернули большой государственный флаг Украины.