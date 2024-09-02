Дуа Ліпа провела свій день народження із коханими та подружками — фото

Співачка Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/

Співачка Дуа Ліпа відсвяткувала свій 29-й день народження на Ібіці. Зірка провела яскраво тиждень разом із друзями та бойфрендом Каллумом Тернером.

Фото зі святкування вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка зняла свій топ-бікіні, коли засмагала разом з коханими Каллумом Тернером біля басейну в Іспанії. На ній були лише різнокольорові відверті плавки бікіні.

Дуа Ліпа засмагає. Фото: instagram.com/dualipa

Дуа Ліпа топлес біля басейну. Фото: instagram.com/dualipa

На інших святкових знімках переможниця "Греммі" задувала свічки на двоярусному фіолетовому торті, а її друзі співали для неї.

На вечерю із друзями Ліпа вбралася у спекотний образ: прозору сукню поверх чорної спідньої білизни та бюстгальтера в тон. Доповнила свій образ вона чорними шпильками.

Співачка Дуа Ліпа у звабливому образі. Фото: instagram.com/dualipa/

Співачка Дуа Ліпа із подружками. Фото: instagram.com/dualipa/

Співачка Дуа Ліпа відпочиває в Іспанії. Фото: instagram.com/dualipa/

Співачка Дуа Ліпа святкує день народження. Фото: instagram.com/dualipa/

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