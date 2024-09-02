Дуа Ліпа провела свій день народження із коханими та подружками — фото

В оточенні подружок та коханого — Дуа Ліпа яскраво відсвяткувала день народження на Ібіці
Співачка Дуа Ліпа відсвяткувала свій 29-й день народження на Ібіці. Зірка провела яскраво тиждень разом із друзями та бойфрендом Каллумом Тернером.
Фото зі святкування вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Дуа Ліпа вразила яскравими фото з дня народження
Зірка зняла свій топ-бікіні, коли засмагала разом з коханими Каллумом Тернером біля басейну в Іспанії. На ній були лише різнокольорові відверті плавки бікіні.
На інших святкових знімках переможниця "Греммі" задувала свічки на двоярусному фіолетовому торті, а її друзі співали для неї.
На вечерю із друзями Ліпа вбралася у спекотний образ: прозору сукню поверх чорної спідньої білизни та бюстгальтера в тон. Доповнила свій образ вона чорними шпильками.
Нагадаємо, Мадонна відсвяткувала свій 66-й день народження у стародавній римський амфітеатр у Помпеях. А також Наталія Могилевська показала, як "відгуляла" день народження та похизувалася подарунками.
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