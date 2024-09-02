Дуа Липа провела свой день рождения с любимыми и подружками.

Певица Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/

Певица Дуа Липа отметила свой 29-й день рождения на Ибице. Звезда провела яркую неделю вместе с друзьями и бойфрендом Каллумом Тернером.

Фото с празднования она поделилась на своей странице в Instagram.

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Звезда сняла свой топ-бикини, когда загорала вместе с любимым Каллумом Тернером у бассейна в Испании. На ней были только разноцветные откровенные бикини.

Дуа Липа загорает. Фото: instagram.com/dualipa

Дуа Липа топлесс возле бассейна. Фото: instagram.com/dualipa

На других праздничных снимках победительница "Грэмми" задувала свечи на двухъярусном фиолетовом торте, а ее друзья пели для нее.

На ужин с друзьями Липа облеклась в жаркий образ: прозрачное платье поверх черного нижнего белья и бюстгальтера в тон. Дополнила свой образ она черными шпильками.

Певица Дуа Липа в обольстительном образе. Фото: instagram.com/dualipa/

Певица Дуа Липа с подружками. Фото: instagram.com/dualipa/

Певица Дуа Липа отдыхает в Испании. Фото: instagram.com/dualipa/

Певица Дуа Липа отмечает день рождения. Фото: instagram.com/dualipa/

Напомним, Мадонна отметила свой 66-й день рождения в древнем римском амфитеатре в Помпеях. А также Наталья Могилевская показала, как "отгуляла" день рождения и похвасталась подарками.