Раміна розлютила українців через висловлювання про Волошина

Українці накинулися на Раміну, яка назвала втікача Волошина брехуном
Відома українська журналістка Раміна Есхакзай нагадала українцям про свої слова стосовно блогера Олександра Волошина, який втік з України. Блогерка назвала його "брехуном" після того, як він натякнув на те, щоб припинити війну на умовах Росії. Частина українців накинулася на зірку через такі "пророчі" слова та звинуватили її у тому, що вона працює на владу.
Про це Раміна повідомила в Stories на своїй сторінці Instagram.
Раміна про Волошина
Після удару окупантів по дитячій лікарні Охматдит багато блогерів почали говорити про те, що варто "зіграти за правилами РФ" та закінчити цю війну. Серед них був і скандальний інфлюенсер Олександр Волошин. На його слова відреагувала журналістка Раміна та назвала його "брехуном".
"Саша — людина, яка бреше. Він брехав своїй дружині, бреше мамі, бреше підписникам, брехав мені. Скоріш за все, брехав іншим. Саша вважає, що українці — народ добрий, вони все пробачать. Він набере підписників і заробить потім більше грошей. Я думала, що Саша Волошин подорослішав та змінився. Я помилялась", — зазначила Раміна.
Після того, як Волошин виїхав з України та записав відео, у якому виправдався за свій вчинок, Раміна нагадала аудиторії про свої слова стосовно Олександра.
У відповідь, багато користувачів соцмереж почали ображати журналістку. Вони звинуватили її в тому, що вона співпрацює із владою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна прокоментувала дії блогерів, які рекламують казино. Також ми розповідали, що екскомандир "Азова" Максим Жорін засудив політиків і блогерів, які поширюють пацифізм серед українців.
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