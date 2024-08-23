Раміна розлютила українців через висловлювання про Волошина

Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Відома українська журналістка Раміна Есхакзай нагадала українцям про свої слова стосовно блогера Олександра Волошина, який втік з України. Блогерка назвала його "брехуном" після того, як він натякнув на те, щоб припинити війну на умовах Росії. Частина українців накинулася на зірку через такі "пророчі" слова та звинуватили її у тому, що вона працює на владу.

Про це Раміна повідомила в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Після удару окупантів по дитячій лікарні Охматдит багато блогерів почали говорити про те, що варто "зіграти за правилами РФ" та закінчити цю війну. Серед них був і скандальний інфлюенсер Олександр Волошин. На його слова відреагувала журналістка Раміна та назвала його "брехуном".

"Саша — людина, яка бреше. Він брехав своїй дружині, бреше мамі, бреше підписникам, брехав мені. Скоріш за все, брехав іншим. Саша вважає, що українці — народ добрий, вони все пробачать. Він набере підписників і заробить потім більше грошей. Я думала, що Саша Волошин подорослішав та змінився. Я помилялась", — зазначила Раміна.

Після того, як Волошин виїхав з України та записав відео, у якому виправдався за свій вчинок, Раміна нагадала аудиторії про свої слова стосовно Олександра.

У відповідь, багато користувачів соцмереж почали ображати журналістку. Вони звинуватили її в тому, що вона співпрацює із владою.

Раміна про Волошина. Фото: instagram.com/raminalalala/

Раміна назвала Волошина "брехуном". Фото: instagram.com/raminalalala/

Підписники накинулись на Раміну. Фото: instagram.com/raminalalala/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна прокоментувала дії блогерів, які рекламують казино. Також ми розповідали, що екскомандир "Азова" Максим Жорін засудив політиків і блогерів, які поширюють пацифізм серед українців.