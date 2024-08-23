Рамина разозлила украинцев из-за высказываний о Волошине

Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Известная украинская журналистка Рамина Эсхакзай напомнила украинцам о своих словах относительно сбежавшего из Украины блогера Александра Волошина. Блогер назвала его "лжецом" после того, как он намекнул на то, чтобы прекратить войну на условиях России. Часть украинцев набросилась на звезду из-за таких "пророческих" слов и обвинила ее в том, что она работает на власть.

Об этом Рамина сообщила в Stories на своей странице Instagram.

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Рамина о Волошине

После удара окупантов по детской больнице Охматдет многие блогеры начали говорить о том, что стоит "сыграть по правилам РФ" и закончить эту войну. Среди них был и скандальный инфлюенсер Александр Волошин. На его слова отреагировала журналистка Рамина и назвала его "лжецом".

"Саша — человек лжец. Он лгал своей жене, лжет маме, лжет подписчикам, лгал мне. Скорее всего, лгал другим. Саша считает, что украинцы — народ добрый, они все простят. Он наберет подписчиков и заработает потом больше денег. Я думала, что Саша Волошин повзрослел и изменился", — заявила Рамина.

После того, как Волошин уехал из Украины и записал видео, в котором оправдался за свой поступок, Рамина напомнила аудитории о своих словах про Александра.

В ответ многие пользователи соцсетей начали оскорблять журналистку. Они обвинили ее в том, что она сотрудничает с властью.

Рамина о Волошине. Фото: instagram.com/raminalalala/

Рамина назвала Волошина "лжецом". Фото: instagram.com/raminalalala/

Подписчики набросились на Рамину. Фото: instagram.com/raminalalala/

Напомним, ранее мы писали, что Рамина прокомментировала действия блогеров, которые рекламируют казино. Также мы рассказывали, что экскомандир "Азова" Максим Жорин осудил политиков и блогеров, распространяющих пацифизм среди украинцев.