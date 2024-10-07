На виступі The Weeknd підтримали Україну — відео

Фрагмент виступу The Weeknd. Фото: instagram.com/pyjamamann/

Активіст Джонсон Вен підтримав Україну на концерті канадського співака The Weeknd. Хлопець з'явився на сцені у футболці з українським прапором.

Відео Джонсон опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На концерті The Weeknd підтримали Україну

Мережу облетіли кадри, на яких активіст Джонсон Вен у розпал виступу The Weeknd у Мельбурні увірвався на сцену в футболці з українським прапором та написом Free Ukraine (з англ. — вільна Україна).

Хлопець встиг обійняти артиста та привернути увагу тисяч слухачів The Weeknd. Сам співак Ейбел Тесфає трохи налякався, але не прогнав Джонсона зі сцени. Майже одразу втрутилася охорона.

Активіст не вперше привертає увагу світу до війни в Україні. Джонсон з'являвся в одязі із жовто-синім прапором на фіналі Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Нагадаємо, реперка Doja Cat на фестивалі Global Citizen у Нью-Йорку висловила свою підтримку українцям. А також фронтмен гурту Imagine Dragons у розпал концерту підняв прапор України.