На выступлении The Weeknd поддержали Украину

Фрагмент выступления The Weeknd. Фото: instagram.com/pyjamamann/

Активист Джонсон Вен поддержал Украину на концерте канадского певца The Weeknd. Молодой человек появился на сцене в футболке с украинским флагом.

Видео Джонсон опубликовал на своей странице в Instagram.

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На концерте The Weeknd поддержали Украину

Сеть облетели кадры, на которых активист Джонсон Вен в разгар выступления The Weeknd в Мельбурне ворвался на сцену в футболке с украинским флагом и надписью "Free Ukraine" (с англ. свободная Украина).

Парень успел обнять артиста и привлечь тысячи слушателей The Weeknd. Сам певец Эйбел Тесфайе немного испугался, но не прогнал Джонсона со сцены. Почти сразу вмешалась охрана.

Активист не в первый раз привлекает внимание мира к войне в Украине. Джонсон появлялся в одежде с желто-синим флагом на финале Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Напомним, репер Doja Cat на фестивале Global Citizen в Нью-Йорке выразила свою поддержку украинцам. А также фронтмен группы Imagine Dragons в разгар концерта поднял флаг Украины.