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Телеведучий, який служить в ЗСУ, показав обурливий коментар від хейтера

18 жовтня 2024 22:11
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Даніель Салем, який служить в ЗСУ, стикнувся з хейтом через відео в соцмережах
Шоумен, військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем. Фото: Instagram/
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

Телеведучий Даніель Салем після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ. Весь цей час він боронить Україну від окупантів. Втім, виявилось, що є деякі земляки, хто вважає дії 40-річного уродженця Одеси піаром.

Один з хейтерських коментарів Салем показав в сторіз свого Instagram.

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Салем опублікував відео, в якому їде в автомобілі з побратимами. Втім, одна з користувачок соцмереж, українською мовою зауважила, що, на її думку, машина стоїть на місці. А на задньому фоні просто змінюється пейзаж.

За словами Даніеля Салема, від початку повномасштабної війни він читав багато хейту. Але саме цей коментар опинився на першому місці за своєю абсурдністю. 

Даніель Салем ЗСУ
Коментар від хейтера. Фото: Instagram/daniel_jihad_salem

Напередодні Салем виклав фотографію з посвідченням учасника бойових дій. На відміну від вищезгаданого коментаря, під дописом лише подяка та побажання всього найкращого.

"У свої сорок років я зрозумів що це найважливіша робота у житті де я відчуваю що я роблю щось важливе, коли я вже не питаю себе: яка моя місія у цьому житті … Чому ? Тому що я вже знаю", — так підписав фотографію захисник України. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Даніель Салем повідомив про смерть брата. Також ми писали, що генсек НАТО зробив заяву щодо участі солдатів КНДР у війні в Україні.

соцмережі українські зірки Даніель Салем військові хейт

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