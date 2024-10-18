Даниэль Салем, служащий в ВСУ, столкнулся с хейтом из-за видео в соцсетях

Шоумен, военнослужащий ВСУ Даниэль Салем. Фото: Instagram/daniel_jihad_salem

Телеведущий Даниэль Салем после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ. Все это время он защищает Украину от оккупантов. Впрочем, оказалось, что есть некоторые земляки, считающие действия 40-летнего уроженца Одессы пиаром.

Один из хейтерских комментариев Салем показал в сториз своего Instagram.

Читайте также:

Сомнения по службе Даниэля Салема в ВСУ

Салем опубликовал видео, в котором едет в автомобиле с побратимами. Впрочем, одна из пользователей соцсетей на украинском языке отметила, что, по ее мнению, машина стоит на месте. А на заднем фоне просто меняется пейзаж.

По словам Даниэля Салема, с начала полномасштабной войны он читал много хейта. Но именно этот комментарий оказался на первом месте по своей абсурдности.

Комментарий от хейтера. Фото: Instagram/daniel_jihad_salem

Накануне Салем выложил фотографию с удостоверением участника боевых действий. В отличие от вышеупомянутого комментария, под публикацией только благодарность и пожелание всего наилучшего.

"В свои сорок лет я понял что это важнейшая работа в жизни где я чувствую что я делаю что-то важное, когда я уже не спрашиваю себя: какая моя миссия в этой жизни… Почему? Потому что я уже знаю", — так подписал фотографию защитник Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Даниэль Салем сообщил о смерти брата. Также мы писали, что генсек НАТО сделал заявление об участии солдат КНДР в войне в Украине.