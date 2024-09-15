Тарабарова закликала українців забути про Регіну Тодоренко

Українська співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Відома українська співачка Світлана Тарабарова висловилася про співачку Регіну Тодоренко, яка, народилася в Одесі, а нині живе у Росії та мовчить про війну на її Батьківщині. Виконавиці є колишніми учасницями гурту Real O.

Артистка розповіла, чи спілкується нині з Тодоренко в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Світлана розповіла, що в перші дні війни намагалася "достукатися" до Тодоренко та закликати її виступити проти кривавого режиму Кремля. Згодом вона зрозуміла, що всі її зусилля виявилися марними.

Виконавиця вважає, що на третій рік війни вмовляти Тодоренко підтримати земляків не має сенсу. Тарабарова додала, що українці мають взагалі забути про зірок-зрадників та виключити їх з інформаційного простору.

"Спочатку війни всі дивилися на російських артистів і лідерів думок, шукали підтримки чи засудження, якоїсь реакції, але зараз, на третьому році війни, вже зрозуміло, що це нічого не змінить. То навіщо ми знову тягнемо в наш інфопростір росіян?", — пояснила виконавиця.

Співачка Регіна Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нині Регіна Тодоренко проживає в Росії, бере участь у різноманітних проєктах та сплачуючи податки до бюджету РФ, фінансує вбивства українців.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Світлана Тарабарова шокувала фанатів трагічною звісткою. А також вона негативно висловилася про репера Потапа.