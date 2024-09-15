Тарабарова призвала украинцев забыть о Регине Тодоренко

Украинская певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Известная украинская певица Светлана Тарабарова высказалась о певице Регине Тодоренко, которая родилась в Одессе, а ныне живет в России и молчит о войне на ее Родине. Исполнители являются бывшими участницами группы Real O.

Артистка рассказала, общается ли сейчас с Тодоренко в интервью "Фокусу".

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Светлана рассказывала, что в первые дни войны пыталась "достучаться" до Тодоренко и призвать ее выступить против кровавого режима Кремля. Впоследствии она поняла, что все ее усилия оказались тщетными.

Исполнительница считает, что на третий год войны уговаривать Тодоренко поддержать земляков нет смысла. Тарабарова добавила, что украинцы должны вообще забыть о звездах-предателях и исключить их из информационного пространства.

"Сначала войны все смотрели на российских артистов и лидеров мнений, искали поддержки или осуждения, какой-то реакции, но сейчас, на третьем году войны, уже понятно, что это ничего не изменит. Зачем мы снова тянем в наше инфопространство россиян?", — объяснила исполнительница.

Певица Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

В настоящее время Регина Тодоренко проживает в России, принимает участие в различных проектах и платит налоги в бюджет РФ, и таким образом финансирует убийства украинцев.

Напомним, мы писали, что певица Светлана Тарабарова повергла в шок фанатов трагическим известием. А также она негативно высказалась о рэпере Потапе.