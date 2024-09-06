Світлана Тарабарова привітала чоловіка із днем народження чоловіка Олексія Бондара

Українська співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Відома українська співачка Світлана Тарабарова привітала чоловіка та батька її дітей, продюсера Олексія Бондара, з днем народження. Виконавиця показала нові кадри з фотосесії з ним.

Зворушливий пост зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Світлана Тарабарова вітає чоловіка

Співачка зворушливо звернулась до чоловіка в його день. Тарабарова зізналася йому в коханні та подякувала за підтримку.

Артистка поділилася чорно-білими фото, на яких вона ніжно притуляється до Олексія. В об'єктив камери також потрапив їх спільний син Іван та донька Поліна.

"Сьогодні день народження у моєї любові, тата з найдобрішим серцем. Не вистачить слів описати, як ми тебе любимо. Дякую за кожну секунду поруч, за глибину, сенси, родину та музику. Happy Birthday, наш Всесвіт Олексій", — зворушливо звернулась до чоловіка Світлана.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Світлана Тарабарова шокувала фанатів трагічною звісткою. А також вона негативно висловилася про репера Потапа.