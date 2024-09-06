Светлана Тарабарова поздравила мужчину с днем рождения мужа Алексея Бондаря

Украинская певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/

Известная украинская певица Светлана Тарабарова поздравила мужа и отца ее детей, продюсера Алексея Бондаря с днем рождения. Исполнительница показала новые кадры из фотосессии с ним.

Трогательный пост звезда написала на своей странице в Instagram.

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Певица трогательно обратилась к мужу в его день. Тарабарова призналась ему в любви и поблагодарила за поддержку.

Артистка поделилась черно-белыми фото, на которых она нежно прижимается к Алексею. В объектив камеры также попал их общий сын Иван и дочь Полина.

"Сегодня день рождения в моей любви, папы с самым добрым сердцем. Не хватит слов описать, как мы тебя любим. Спасибо за каждую секунду рядом, за глубину, смыслы, семью и музыку. Happy Birthday, наша Вселенная Алексей", — трогательно обратилась к мужу Светлана.

Напомним, мы писали о том, что певица Светлана Тарабарова повергла в шок фанатов трагическим известием. А также она негативно высказалась о рэпере Потапе.