Тарабарова показала, як ховає дітей від російських ракет

Тарабарова показала власноруч створене укриття для дітей
Відома українська співачка Світлана Тарабарова показала шанувальникам, як разом зі своїми дітьми ховається від російських ракет. Зірка організувала для малечі "імпровізоване домашнє укриття".
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Тарабарова про те, як рятує дітей під час тривоги
Зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Ракети та дрони також атакували і столицю. Співачка Світлана Тарабарова показала, як ховається разом із дітьми від атак ворога. Зірка облаштувала невеличке укриття для своїх маленьких доньок та сина.
"Як на 4 кв. м імпровізованого домашнього укриття може бути сконцентровано стільки любові та ненависті одночасно??? Ненависть до тих, хто краде дитинство наших дітей, мрії, життя, міста. І любов. Безмежна. Беззаперечна. Справжня… І так, любов переможе!" — підписала кадри вона.
Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Світлана Тарабарова шокувала фанатів трагічною звісткою. А також вона негативно висловилася про репера Потапа.
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