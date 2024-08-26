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Тарабарова показала власноруч створене укриття для дітей

26 серпня 2024 15:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тарабарова показала, як ховає дітей від російських ракет
Українська співачка Світлана Тарабарова із донечкою. Фото: instagram.com/tarabarova/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Світлана Тарабарова показала шанувальникам, як разом зі своїми дітьми ховається від російських ракет. Зірка організувала для малечі "імпровізоване домашнє укриття".

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Ракети та дрони також атакували і столицю. Співачка Світлана Тарабарова показала, як ховається разом із дітьми від атак ворога. Зірка облаштувала невеличке укриття для своїх маленьких доньок та сина. 

Тарабарова показала власноруч створене укриття для дітей - фото 1
Діти Світлани Тарабарової — Іван, Марія та Поліна. Фото: instagram.com/tarabarova/ 
Тарабарова показала власноруч створене укриття для дітей - фото 2
Діти Світлани Тарабарової ховаються від російських ракет. Фото: instagram.com/tarabarova/ 

"Як на 4 кв. м імпровізованого домашнього укриття може бути сконцентровано стільки любові та ненависті одночасно??? Ненависть до тих, хто краде дитинство наших дітей, мрії, життя, міста. І любов. Безмежна. Беззаперечна. Справжня… І так, любов переможе!" — підписала кадри вона.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Світлана Тарабарова шокувала фанатів трагічною звісткою. А також вона негативно висловилася про репера Потапа. 

Київ діти Світлана Тарабарова українські зірки ракети

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15:28 Позбавилися Червоної армії — на Одещині перейменували вулицю

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