Тарабарова показала, як ховає дітей від російських ракет

Українська співачка Світлана Тарабарова із донечкою. Фото: instagram.com/tarabarova/

Відома українська співачка Світлана Тарабарова показала шанувальникам, як разом зі своїми дітьми ховається від російських ракет. Зірка організувала для малечі "імпровізоване домашнє укриття".

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Ракети та дрони також атакували і столицю. Співачка Світлана Тарабарова показала, як ховається разом із дітьми від атак ворога. Зірка облаштувала невеличке укриття для своїх маленьких доньок та сина.

Діти Світлани Тарабарової — Іван, Марія та Поліна. Фото: instagram.com/tarabarova/

Діти Світлани Тарабарової ховаються від російських ракет. Фото: instagram.com/tarabarova/

"Як на 4 кв. м імпровізованого домашнього укриття може бути сконцентровано стільки любові та ненависті одночасно??? Ненависть до тих, хто краде дитинство наших дітей, мрії, життя, міста. І любов. Безмежна. Беззаперечна. Справжня… І так, любов переможе!" — підписала кадри вона.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Світлана Тарабарова шокувала фанатів трагічною звісткою. А також вона негативно висловилася про репера Потапа.