Тарабарова показала, как прячет детей от российских ракет

Украинская певица Светлана Тарабарова с дочкой. Фото: instagram.com/tarabarova/

Известная украинская певица Светлана Тарабарова показала поклонникам, как вместе со своими детьми прячется от российских ракет. Звезда организовала для малышей "импровизированное домашнее укрытие".

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Утром 26 августа оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Ракеты и дроны также атаковали столицу. Певица Светлана Тарабарова показала, как прячется вместе с детьми от атак врага. Звезда обустроила небольшое укрытие своим маленьким дочерям и сыну.

Дети Светланы Тарабаровой — Иван, Мария и Полина. Фото: instagram.com/tarabarova/

Дети Светланы Тарабаровой прячутся от российских ракет. Фото: instagram.com/tarabarova/

"Как на 4 кв. м импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно??? Ненависть к тем, кто ворует детство наших детей, мечты, жизни, города. И любовь. Безграничная. Безапелляционная. Настоящая… И да, любовь победит!" — подписала кадры она.

Напомним, мы писали о том, что певица Светлана Тарабарова повергла в шок фанатов трагическим известием. А также она негативно высказалась о рэпере Потапе.