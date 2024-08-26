Тарабарова показала, как прячет детей от российских ракет

Тарабарова показала собственноручно созданное укрытие для детей
Известная украинская певица Светлана Тарабарова показала поклонникам, как вместе со своими детьми прячется от российских ракет. Звезда организовала для малышей "импровизированное домашнее укрытие".
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Тарабарова о том, как спасает детей во время тревоги
Утром 26 августа оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Ракеты и дроны также атаковали столицу. Певица Светлана Тарабарова показала, как прячется вместе с детьми от атак врага. Звезда обустроила небольшое укрытие своим маленьким дочерям и сыну.
"Как на 4 кв. м импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно??? Ненависть к тем, кто ворует детство наших детей, мечты, жизни, города. И любовь. Безграничная. Безапелляционная. Настоящая… И да, любовь победит!" — подписала кадры она.
Напомним, мы писали о том, что певица Светлана Тарабарова повергла в шок фанатов трагическим известием. А также она негативно высказалась о рэпере Потапе.
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