Мікрофон. Ілюстративне фото: Freepik

Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі. Зірка випередила Ріанну, статки якої оцінюються в 1,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє Forbes.

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Тейлор Свіфт стала багатшою за Ріанну

За даними видання, Тейлор Свіфт посіла перше місце завдяки своїй музиці та концертним виступам.

Статки поп-зірки становлять 600 мільйонів доларів, отриманих від роялті та гастролей. Зокрема, вартість її музичного каталогу оцінюється в 600 мільйонів доларів. Свіфт також володіє п'ятьма будинками у США на суму близько 125 мільйонів доларів.

36-річна Ріанна посідає друге місце у рейтингу.Її статки оцінюються в 1,4 мільйона доларів завдяки її успішним брендам Fenty Beauty і Savage x Fenty.

У грудні 2023 року Свіфт продала близько 4,3 мільйона квитків за середньою ціною 238 доларів. Зірка не лише виступає з номерами в турі, але й б'є рекорди з випуском своїх альбомів.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Останній альбом співачки "The Tortured Poets Department", дебютував на першій сходинці чарту Billboard 200 і залишався на вершині чарту протягом 15 тижнів після релізу. Альбом розійшовся накладом понад 2,4 мільйона копій лише за перше півріччя 2024 року.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт розкритикували через мовчання щодо Ізраїлю. А раніше ми писали, що концерт Тейлор Свіфт був під загрозою зриву терористами.