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Стало известно имя самой богатой в мире певицы

8 октября 2024 10:58
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тейлор Свифт стала самой богатой певицей в мире
Микрофон. Иллюстративное фото: Freepik
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Тейлор Свифт стала богатейшей певицей в мире. Звезда опередила Рианну, состояние которой оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Forbes.

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По данным издания, Тейлор Свифт заняла первое место благодаря своей музыке и концертным выступлениям.

Состояние поп-звезды составляет 600 миллионов долларов, полученных от роялти и гастролей. В частности, стоимость ее музыкального каталога оценивается в 600 миллионов долларов. Свифт также владеет пятью домами в США на сумму около 125 миллионов долларов.

36-летняя Рианна занимает второе место в рейтинге. Ее состояние оценивается в 1,4 миллиона долларов благодаря ее успешным брендам Fenty Beauty и Savage x Fenty.

В декабре 2023 года Свифт продала около 4,3 миллионов билетов по средней цене 238 долларов. Звезда не только выступает с номерами в туре, но бьет рекорды с выпуском своих альбомов.

Тейлор Свифт стала самой богатой певицей
Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Последний альбом певицы The Tortured Poets Department, дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200 и оставался на вершине чарта в течение 15 недель после релиза. Альбом разошелся тиражом более 2,4 миллионов копий только за первое полугодие 2024 года.

Напомним, Тейлор Свифт раскритиковали из-за молчания по Израилю. Ранее мы писали, что концерт Тейлор Свифт был под угрозой срыва террористами.

Рианна богатство зарубежные звезды Тэйлор Свифт певица

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