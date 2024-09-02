Співачка Наталка Карпа висловилася про Потапа, який під час війни перебуває за кордоном

Співачка Наталка Карпа просить Потапа підтримати українців під час війни
Відома співачка і заслужена артистка України Наталка Карпа дала відверте інтерв’ю. У ньому українська виконавиця зізналася, що вона думає про репера і продюсера Потапа, який під час повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном.
Свою думку про Потапа Наталка Карпа висловила в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.
Думка Наталки Карпи про Потапа
Українська артистка прокоментувала той факт, що репер і продюсер Потап зараз перебуває за кордоном. За словами Наталки, це більше схоже на те, що в артиста якісь проблеми зі здоров’ям, тому йому потрібно бути в іншій країні.
Однак, співачка хоче, щоб Потап мав більш громадянську позицію, адже раніше разом з ним співали мільйони українців.
"Зовні має такий вигляд, що Потап через стан здоров’я перебуває за кордоном. Від нього напевно хотілося б більше громадянської позиції, тому що його авдиторія була — це мільйони українців, які десь підспівували його пісні не один рік", — наголосила Наталка Карпа.
Заслужена артистка України хоче, щоб репер підтримав громадян своєї країни в такі важкі часи і довів, що недарма у нього було стільки шанувальників свого часу.
"В такі скрутні часи мені б хотілося, щоб він підтримав українців, українську націю, культуру, якось довів, що недаремно в нього було стільки поціновувачів", — також додала українська виконавиця.
Потап під час війни
Український продюсер Потап під час повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном. Сьогодні репер ділиться світлинами з-за кордону, але не ігнорує того факту, що відбувається в його рідній країні. Однак, що стосується його повернення до України, то поки на це натяків немає.
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