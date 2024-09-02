Співачка Наталка Карпа висловилася про Потапа, який під час війни перебуває за кордоном

Українська співачка Наталка Карпа на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома співачка і заслужена артистка України Наталка Карпа дала відверте інтерв’ю. У ньому українська виконавиця зізналася, що вона думає про репера і продюсера Потапа, який під час повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном.

Свою думку про Потапа Наталка Карпа висловила в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Думка Наталки Карпи про Потапа

Українська артистка прокоментувала той факт, що репер і продюсер Потап зараз перебуває за кордоном. За словами Наталки, це більше схоже на те, що в артиста якісь проблеми зі здоров’ям, тому йому потрібно бути в іншій країні.

Однак, співачка хоче, щоб Потап мав більш громадянську позицію, адже раніше разом з ним співали мільйони українців.

"Зовні має такий вигляд, що Потап через стан здоров’я перебуває за кордоном. Від нього напевно хотілося б більше громадянської позиції, тому що його авдиторія була — це мільйони українців, які десь підспівували його пісні не один рік", — наголосила Наталка Карпа.

Інтерв'ю з Наталкою Карпою. Фото: скриншот з YouTube

Заслужена артистка України хоче, щоб репер підтримав громадян своєї країни в такі важкі часи і довів, що недарма у нього було стільки шанувальників свого часу.

"В такі скрутні часи мені б хотілося, щоб він підтримав українців, українську націю, культуру, якось довів, що недаремно в нього було стільки поціновувачів", — також додала українська виконавиця.

Потап під час війни

Український продюсер Потап під час повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном. Сьогодні репер ділиться світлинами з-за кордону, але не ігнорує того факту, що відбувається в його рідній країні. Однак, що стосується його повернення до України, то поки на це натяків немає.

Репер Потап у Барселоні. Фото: Instagram Потапа

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Настя Каменських розвіяла чутки про розлучення з Потапом.

Раніше ми розповідали про те, що ведуча Валентина Хамайко виступила проти повернення Насті Каменських і Потапа до України.

Також ми повідомляли про те, що співачка Євгенія Власова раптово захистила репера Потапа.