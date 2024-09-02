Певица Наталка Карпа высказалась о Потапе, который во время войны находится за границей

Украинская певица Наталка Карпа на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная певица и заслуженная артистка Украины Наталка Карпа дала откровенное интервью. В нем украинская исполнительница призналась, что она думает о рэпере и продюсере Потапе, который во время полномасштабного вторжения находится за границей.

Свое мнение о Потапе Наталка Карпа высказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Мнение Наталки Карпы о Потапе

Украинская артистка прокомментировала тот факт, что рэпер и продюсер Потап сейчас находится за границей. По словам Наталки, это больше похоже на то, что у артиста какие-то проблемы со здоровьем, поэтому ему нужно быть в другой стране.

Однако, певица хочет, чтобы Потап имел более гражданскую позицию, ведь раньше вместе с ним пели миллионы украинцев.

"Внешне выглядит так, что Потап из-за состояния здоровья находится за границей. От него наверное хотелось бы больше гражданской позиции, потому что его аудитория была — это миллионы украинцев, которые где-то подпевали его песни не один год", — подчеркнула Наталка Карпа.

Интервью с Наталкой Карпой. Фото: скриншот с YouTube

Заслуженная артистка Украины хочет, чтобы рэпер поддержал граждан своей страны в такие трудные времена и доказал, что не зря у него было столько поклонников в свое время.

"В такие трудные времена мне бы хотелось, чтобы он поддержал украинцев, украинскую нацию, культуру, доказал, что не зря у него было столько ценителей", — также добавила украинская исполнительница.

Потап во время войны

Украинский продюсер Потап во время полномасштабного вторжения находится за границей. Сегодня рэпер делится фотографиями из-за границы, но не игнорирует тот факт, что происходит в его родной стране. Однако, что касается его возвращения в Украину, то пока на это намеков нет.

Рэпер Потап в Барселоне. Фото: Instagram Потапа

Напомним, мы писали о том, что певица Настя Каменских развеяла слухи о разводе с Потапом.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущая Валентина Хамайко выступила против возвращения Насти Каменских и Потапа в Украину.

Также мы сообщали о том, что певица Евгения Власова внезапно защитила рэпера Потапа.