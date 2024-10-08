Богдан Сташків загинув у ДТП 7 жовтня — чим запам'ятався легендарний співак

Народний артист України Богдан Сташків, який загинув у ДТП. Фото: скриншот

Народний артист України Богдан Сташків у понеділок, 7 жовтня, загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Закарпатті. Народився легендарний співак в селі Дички Рогатинської громади.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Богдана Сташківа.

Читайте також:

Богдан Сташків — біографія

Богдан Сташків народився 21 серпня 1957 року в селі Дички, що належить до Рогатинської громади. Він здобув освіту в Рівненському інституті культури та закінчив юридичний факультет Львівського національного університету.

Народний артист України Богдан Сташків, який загинув у ДТП. Фото: соцмережі

Свою кар'єру розпочав на посаді директора Будинку культури в Тисмениці, а згодом обіймав посаду завідувача Тисменицького відділу культури. Богдан Сташків гастролював різними країнами Європи, відвідував Канаду та Сполучені Штати Америки.

Окрім того, він активно займався благодійною діяльністю, організовуючи концерти на підтримку Збройних сил України.

А 19 серпня 2007 року в Івано-Франківському драмтеатрі відбувся ювілейний концерт народного артиста, а 15 вересня цей концерт пройшов у Національному палаці "Україна" в Києві.

Народний артист України Богдан Сташків, який загинув у ДТП. Фото: соцмережі

Відомо, що співак заснував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття".

Протягом свого життя артист збудував каплицю Спасіння Христового в місті Тисмениця та надавав допомогу в будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті.

Творчість народного артиста

Сташків прославився своїми піснями на різну тематику. Композиції він виконував українською мовою.

Однією з найпопулярніших пісень є "Золотава осінь".

Смертельна ДТП на Закарпатті

Народний артист України, товариш загиблого Ігор Сачко розповів, що Сташків загинув у ДТП, коли їхав на зустріч із сестрою.

"У жахливому ДТП на трасі на Закарпатті загинув народний артист України, талант, співак від Бога і для українського народу — Богдан Сташків. Їхав на зустріч із сестрою, яка приїхала з Канади..." — написав Сачко.

Допис Ігоря Сачка. Фото: скриншот

У пресслужбі поліції у Закарпатській області повідомили, що аварія сталася в Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт. Внаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще одна — отримала травми.

ДТП на Закарпатті 7 жовтня. Фото: zk.npu.gov.ua

Відомо, що близько 14:10 на автодорозі "Нижні Ворота-Воловець-Міжгір’я" відбулася дорожньо-транспортна пригода. Житель міста Тисмениця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем BMW, не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив виїзд авто на узбіччя. Після цього транспортний засіб перекинувся.

ДТП на Закарпатті 7 жовтня. Фото: zk.npu.gov.ua

Загибель Богдана Сташківа підтвердили також на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради.

"В автокатастрофі загинув Богдан Сташків, народний артист України", — йдеться у повідомленні.

Допис Тисменицької міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 жовтня у Львівській області трапилася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП один чоловік загинув.

Раніше на кордоні між Львівською та Закарпатською областями вантажівка зіткнулася з двома легковими автомобілями.