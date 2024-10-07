У ДТП на Закарпатті 7 жовтня загинув народний артист України Богдан Сташків

ДТП на Закарпатті 7 жовтня. Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатті у понеділок, 7 жовтня, в дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. Йому було 67 років.

Про це повідомили пресслужба поліції у Закарпатській області та "Галка".

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"У Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт сталася автопригода, внаслідок якої двоє людей загинуло, ще одна — отримала травми. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження", — йдеться у повідомленні.

ДТП на Закарпатті 7 жовтня. Фото: zk.npu.gov.ua

Близько 14:10 на автодорозі "Нижні Ворота-Воловець-Міжгір’я" відбулася дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що 67-річний житель міста Тисмениця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем BMW, не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив виїзд авто на узбіччя. Після цього транспортний засіб перекинувся.

ДТП на Закарпатті 7 жовтня. Фото: zk.npu.gov.ua

Внаслідок ДТП загинув водій та 59-річний пасажир, а 67-річна жінка отримала поранення.

Що відомо про народного артиста

Богдан Сташків народився 21 серпня 1957 року в селі Дички Рогатинського району на Прикарпатті. Він закінчив Рівненський інститут культури, а також здобув юридичну освіту у Львівському університеті.

Богдан Сташків. Фото: Facebook

Артист активно виступав на українській естраді, здійснюючи численні гастролі в країнах Європи, Канаді та США для української діаспори. Згодом отримав звання народного артиста України.

Нагадаємо, у Львівській області 3 жовтня трапилася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Автівки зіткнулися на трасі Київ — Чоп, один чоловік загинув.

Також 2 жовтня неподалік Львова перекинулася вантажівка. Дорожньо-транспортна пригода сталася на кільці біля "Галицької корони".