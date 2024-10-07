В ДТП на Закарпатье 7 октября погиб народный артист Украины Богдан Сташкив

ДТП на Закарпатье 7 октября. Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье в понедельник, 7 октября, в дорожно-транспортном происшествии погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Ему было 67 лет.

Об этом сообщили пресс-служба полиции в Закарпатской области и "Галка".

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"В Мукачевском районе недалеко от Нижних Ворот произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще один — получил травмы. По данному факту в полиции открыли уголовное производство", — говорится в сообщении.

ДТП на Закарпатье 7 октября. Фото: zk.npu.gov.ua

Около 14:10 на автодороге "Нижние Ворота-Воловец-Межгорье" произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что 67-летний житель города Тысменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасной скорости движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд авто на обочину. После этого транспортное средство перевернулось.

ДТП в Закарпатье 7 октября. Фото: zk.npu.gov.ua

В результате ДТП погиб водитель и 59-летний пассажир, а 67-летняя женщина получила ранения.

Что известно о народном артисте

Богдан Сташкив родился 21 августа 1957 года в селе Дички Рогатинского района на Прикарпатье. Он окончил Ровенский институт культуры, а также получил юридическое образование во Львовском университете.

Богдан Сташкив. Фото: Facebook

Артист активно выступал на украинской эстраде, осуществляя многочисленные гастроли в странах Европы, Канаде и США для украинской диаспоры. Впоследствии получил звание народного артиста Украины.

Напомним, во Львовской области 3 октября произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись на трассе Киев — Чоп, один человек погиб.

Также 2 октября недалеко от Львова перевернулся грузовик. Дорожно-транспортное происшествие произошло на кольце возле "Галицкой короны".