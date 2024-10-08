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Смерть Богдана Сташкива в ДТП на Закарпатье — как прославился легендарный певец

8 октября 2024 00:02
Аркадий Пастула - Редактор
Богдан Сташкив погиб в ДТП 7 октября — чем запомнился легендарный певец
Народный артист Украины Богдан Сташкив, который погиб в ДТП. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Народный артист Украины Богдан Сташкив в понедельник, 7 октября, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Закарпатье. Родился легендарный певец в селе Дички Рогатинской громады.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Богдане Сташкиве.

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Богдан Сташкив — биография

Богдан Сташкив родился 21 августа 1957 года в селе Дички, что относится к Рогатинской громаде. Он получил образование в Ровенском институте культуры и окончил юридический факультет Львовского национального университета.

Богдан Сташкив
Народный артист Украины Богдан Сташкив, погибший в ДТП. Фото: соцсети

Свою карьеру начал в должности директора Дома культуры в Тысменице, а затем занимал должность заведующего Тысменицкого отдела культуры. Богдан Сташкив гастролировал по разным странам Европы, посещал Канаду и Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, он активно занимался благотворительной деятельностью, организуя концерты в поддержку Вооруженных Сил Украины.

А 19 августа 2007 года в Ивано-Франковском драмтеатре состоялся юбилейный концерт народного артиста, а 15 сентября этот концерт прошел в Национальном дворце "Украина" в Киеве.

Смерть Богдана Сташкива
Народный артист Украины Богдан Сташкив, погибший в ДТП. Фото: соцсети

Известно, что певец основал детский конкурс-фестиваль "Запад-ХХІ век".

В течение своей жизни артист построил часовню Спасения Христова в городе Тысменица и оказывал помощь в строительстве и реставрации храмов на Прикарпатье.

Творчество народного артиста

Сташкив прославился своими песнями на разную тематику. Композиции он исполнял на украинском языке.

Одной из самых популярных песен является "Золотава осінь".

 

Смертельное ДТП на Закарпатье

Народный артист Украины, товарищ погибшего Игорь Сачко рассказал, что Сташкив погиб в ДТП, когда ехал на встречу с сестрой.

"В ужасном ДТП на трассе на Закарпатье погиб народный артист Украины, талант, певец от Бога и для украинского народа — Богдан Сташкив. Ехал на встречу с сестрой, которая приехала из Канады..." — написал Сачко.

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Пост Игоря Сачко. Фото: скриншот

В пресс-службе полиции в Закарпатской области сообщили, что авария произошла в Мукачевском районе неподалеку от Нижних Ворот. В результате ДТП два человека погибли, еще один — получил травмы.

Смерть в ДТП Богдана Сташкива
ДТП на Закарпатье 7 октября. Фото: zk.npu.gov.ua

Известно, что около 14:10 на автодороге "Нижние Ворота-Воловец-Межгорье" произошло дорожно-транспортное происшествие. Житель города Тысменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд авто на обочину. После этого транспортное средство перевернулось.

ДТП в Закарпатской области 7 октября
ДТП на Закарпатье 7 октября. Фото: zk.npu.gov.ua

Гибель Богдана Сташкива подтвердили также на Facebook-странице Тысменицкого городского совета.

"В автокатастрофе погиб Богдан Сташкив, народный артист Украины", — говорится в сообщении.

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Пост Тысменицкого городского совета. Фото: скриншот

Напомним, 3 октября во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП один мужчина погиб.

Ранее на границе между Львовской и Закарпатской областями грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

ДТП смерть авария Украина артисты Закарпатье

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00:02 Смерть Богдана Сташкива в ДТП на Закарпатье — как прославился легендарный певец

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23:55 Стало известно, сколько украинцев добровольно обратились в центры рекрутинга

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