Cлава Дьомін розповів про роботу на "Русском радио"

Український ведучий Слава Дьомін. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий український ведучий і блогер Слава Дьомін розповів шанувальникам про те, як починав свою роботу на радіо. Шоумен поділився курйозною ситуацією під час роботи на "Русском радио" у 2000-х роках.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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Шоумен розповів, що прийшов працювати на "Русское радио" у 2005 році. Це був час, коли у ротації переважали російські артисти, і Дьомін став першим україномовним ведучим за весь час.

Він поділився із шанувальниками курйозною історією, пов'язаною із гугл-перекладачем. В той час в оточенні Дьоміна було небагато людей, які знали українську мову.

"Вони мені давали тексти, які були перекладені гугл-перекладачем. Я читаю, "пол ребенка" воно перевело як "підлога дитини", і мені це було смішно. Я сміявся навіть в обличчя генеральному директорові", — посміявся шоумен.

Раніше ми розповідали про те, що шоумен Слава Дьомін повідомив, що його син перестав професійно займатися спортом. А також шоумен розповідав, куди виїхав репер Серьога.