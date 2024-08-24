Cлава Демин рассказал о работе на "Русском радио"

Украинский ведущий Слава Демин. Фото: скриншот с интервью

Известный украинский ведущий и блогер Слава Демин рассказал поклонникам о том, как начинал свою работу на радио. Шоумен поделился курьезной ситуацией во время работы на "Русском радио" в 2000-х годах.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Шоумен рассказал, что пришел работать на "Русское радио" в 2005 году. Это было время, когда в ротации преобладали российские артисты, и Демин стал первым украиноязычным ведущим за все время.

Он поделился с поклонниками курьезной историей, связанной с гугл-переводчиком. В то время в окружении Демина было немного людей, которые знали украинский язык.

"Они мне давали тексты, которые были переведены гугл-переводчиком. Я читаю, "пол ребенка" оно перевело как "паркет ребенка" и мне это было смешно. Я смеялся даже в лицо генеральному директору", — повеселил шоумен.

Ранее мы рассказывали о том, что шоумен Слава Демин сообщил, что его сын перестал профессионально заниматься спортом. А также шоумен рассказывал, куда уехал рэпер Серега.