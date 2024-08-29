Агілера приміряла стильні образи — фото

Схудла Крістіна Агілера оголилася для обкладинки модного глянцю
Американська співачка Крістіна Агілера прикрасила обкладинку популярного глянцю Paper після екстремального схуднення. Зірка приміряла декілька сміливих образів.
Фото були опубліковані в Instagram.
Агілера похизувалася стрункою фігурою
Популярній співачці вдалося скинути 23 кілограми. Поки у мережі ширяться чутки про те, чи вживала вона таблетки для схуднення чи препарат для діабетиків "Оземпік", зірка демонструє витончену фігуру у обтислому вбранні. Нещодавно вона прикрасила популярний глянець Paper.
Зірка позувала перед камерою без білизни в екстравагантній шапці бордового кольору. Її стрункі ноги підкреслювали білі колготки в сітку. Також співачка приміряла леопардове боді та ультракоротку чорну сукну із яскравими колготками в сітку.
Нагадаємо, Крістіну Агілеру запідозрили у нездоровому схудненні. А раніше стало відомо, що прихильники вражені новою фігурою Агілери.
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